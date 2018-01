Pääkirjoitus: Suomen asevientiluvat uuteen harkintaan

Suomen aseviennin periaatteiden suhde käytäntöön nousi jälleen esiin, kun norjalainen Verdens Gang -lehti julkaisi videon, jossa näkyy suomalainen panssaroitu miehistönkuljetusvaunu taistelutehtävissä.



Patria myi vuonna 2016 Arabiemiraatteihin 40 AMV 8x8 -miehistökuljetusvaunua. Arabiemiraatit on Saudi-Arabian rinnalla Jemenin huthikapinallisten vastaisessa sodassa. Liittoutuma on tehnyt siviilikohteisiin useita iskuja, jotka YK on tuominnut kansainvälisen lain vastaiseksi.



Aseviennissä moraali törmää bisnekseen. Suomi on pyrkinyt kiertämään ongelmaa antamalla vientilupia vain puolustustarkoituksiin käytettäviin aseisiin. Norjalaislehden videossa suomalaisaseita ilmeisesti käytetään hyökkäyssodassa. Hallitus perustelee vientiluvan myöntämistä sillä, että tilanne Arabiemiraateissa ei ollut silloin yhtä huono kuin nyt. Perustelu ontuu sikäli, että konflikti oli lupakäsittelyn aikana jo päällä.



Presidenttiehdokkaat presidentti Sauli Niinistöä myöten sanoivat maanantaina, ettei uusia asevientilupia pitäisi enää myöntää Arabiemiraatteihin. Silti hallitus antoi uuden jatkotoimitusluvan vain alle kaksi viikkoa sitten. Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kuittasi asian toteamalla, että lupa koski alkuperäisen toimitussopimuksen mukaisia varaosia – aivan kuin niillä ei olisi mitään tekemistä sotimisen kanssa.



Suomalaisaseiden näkyminen taistelukuvissa ei ole hyväksi Suomen imagolle, ja siksi vientilupia on vastaisuudessa harkittava huolellisemmin. Lähi-idästä on tullut muutaman ison kaupan takia Suomen aseviennin päämarkkina-alue. Alueen historian luulisi jo pitävän päättäjät varovaisina.



Markku Kumpunen

