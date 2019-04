Pääkirjoitus: Venäjä vahvistaa vaikutusvaltaansa

Venäjä on pienin askelin ottanut yhä vahvempaa roolia maailmanpolitiikan näyttämöllä. Se haluaa näyttää olevansa yksi suurista Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalla. Viimeisin esimerkki Venäjän pyrkimyksistä oli presidentti Vladimir Putinin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen Vladivostokissa.

Yhdysvallat on omalla politiikallaan Trumpin kaudella antanut Venäjälle vapaata tilaa varsinkin Lähi-Idässä. Talousmahtina Venäjä ei ole kovin iso peluri, mutta voitokas sodankäynti Syyriassa presidentti al-Assadin tukena on antanut Venäjälle mahdollisuuden näyttää sotilasmuskeliaan. Se on kieltä, jota varsinkin Lähi-Idässä, Afrikassa ja myös Aasiassa ymmärretään. Venäjälle kyse on myös kunnianpalautuksesta Serbian pommitusten ja Muammar Gaddafin Libyan kaatumisen jälkeen.

Venäjällä ei näytä olevan sen johdonmukaisempia strategisia päämääriä kuin yleisesti vaikutusvaltansa vahvistaminen ja kauppansa edistäminen. Niinpä keskustelukumppaneiksi ovat kelvanneet vuoron perään esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Korea, Israel, Syyria, Iran, Kiina ja Yhdysvallat. Nato-maa Turkkiin Venäjä onnistui kauppaamaan ohjusjärjestelmän, Kiinan kanssa se on löytänyt yhteisiä säveliä esimerkiksi suhtautumisessa ihmisoikeuskysymyksiin. Nato on sopiva ulkopuolinen mörkö, jolla Venäjällä on etenkin sisäpoliittista käyttöä.

Kautta aikain Venäjä on korostanut kahdenkeskisiä suhteita ja keskusteluita yksittäisten maiden kanssa, ohi esimerkiksi EU:n. Venäjä-myönteisyys on saanut uutta virettä myös useissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Länsi-Balkanilla Venäjä käy viivytystaistelua Naton ja myös EU:n laajentumista vastaan. Lisää vaikutusvaltaa Venäjä on tavoitellut ja saanut Afrikassa.

Venäjän tavoitteilla on myös rajansa. Esimerkiksi Turkki ei ulkoministerinsä mukaan aio tunnustaa Krimiä osaksi Venäjää, vaikka maiden suhteet muuten ovat lämmenneet.