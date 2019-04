Pienten lasten aggressiivinen käytös näkyy tämän päivän kouluissa ja päiväkodeissa.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kyselyssä lastentarhan opettajista reilusti yli kolmannes ja peruskoulun erityisopettajistakin 31 prosenttia ilmoitti kokeneensa väkivaltaa. Kysely tehtiin kaksi vuotta sitten. Molemmilla opettajaryhmillä luku oli noussut selvästi pari vuotta aiemmin tehdystä mittauksesta.

Luokkakoot ovat isoja, ja erityisluokkien sijaan monissa kouluissa erityisoppilaat on integroitu tavallisiin luokkiin.

Luokanopettajilla lukema oli matalampi, 15 prosenttia. Heidän osaltaan vertailulukua ei ollut saatavilla.

Lappeenrannassa ei tilastoida koulujen vaara- ja uhkatilanneilmoituksia. Kaupungin turvallisuuspäällikkö arvioi kuitenkin, että myös täällä aggressiivinen käytös opettajia kohtaan on yleisesti lisääntynyt. Vaara- ja uhkatilanneilmoituksia tulee useita kymmeniä vuodessa. Kyse on yleensä potkimisesta, lyömistä tai vaikka oppikirjan heittelemisestä toista ihmistä kohti.

Yleisimmin kyse on peruskoulun alimmilla luokilla tapahtuvista tilanteista. Tämän ikäisten kohdalla taustalla ovat vasta kehitysvaiheessa olevat tunne- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi lapsilla on erilaisia mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Syitä ilmiön lisääntymiseen voi hakea ympäröivästä yhteiskunnasta. Suurin osa lapsista ja perheistä voi Suomessa hyvin, mutta vastoinkäymiset kasaantuvat. Lasten ongelmien taustalla on usein perheiden ongelmia.

Samaan aikaan koulumaailma on muuttunut. Luokkakoot ovat isoja, ja erityisluokkien sijaan monissa kouluissa erityisoppilaat on integroitu tavallisiin luokkiin. Viime vuosina opetustavat ja koulurakennukset ovat muuttuneet, mikä on osaltaan tuonut rauhattomuutta ja hälyä kouluympäristöön.

Koulut taistelevat entistä enemmän terveyspalvelujen kanssa samoista niukoista kuntien rahoista. Päättäjiltä vaatiikin viisautta vastata perheiden haasteisiin hyvillä sote-palveluilla. Samalla opettajille ja oppilaille pitää turvata rauhallinen kouluympäristö myös riittävän pienillä ryhmillä.

Eeva Sederholm

eeva.sederholm@esaimaa.fi