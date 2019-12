Pääkirjoitus: Päätöksenteko kaipaa uutta dynamiikkaa — Lappeenranta on vatvonut jäähallia yli kaksi vuotta, eikä edes sijoituspaikkaa ole ratkaistu

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion rauhallisissa tunnelmissa.

Vaikka kokouksessa äänestettiin muutamaan otteeseen, kaikki puolueet hyväksyivät suuret linjat. Sujuva päätöksenteko kertoo hyvästä budjettivalmistelusta.

Siitä huolimatta Lappeenrannassa on myös tarvetta katsoa peiliin. Viime vuosina suurissa Lappeenrannan vetovoimaan vaikuttavissa päätöksissä on kompuroitu.

Keskustan kehittämissuunnitelma on pahasti myöhässä, Pormestarinkorttelia on pohdittu vuosia, ja erityisesti jäähalli on hyvä esimerkki päätöksenteon veivaamisesta.

Valtuusto teki päätöksen hallin rakentamisesta syksyllä 2017. Edes hallin paikkaan ei ole kyetty reilussa kahdessa vuodessa saamaan ratkaisua.

Viimeisin konsulttiselvitys otti jo toisen aikalisän. Seuraavaa päätöstä odotellaan vuoden 2020 keväälle.

Koko hallikeskustelu alkoi siitä, että jäähallin katon tekninen turvallisuus epäilytti. Sen sijaan, että valmiin päätöksen mukaan olisi edetty, ympärille sidottiin epäilemättä tarpeellinen sisäliikuntahalli.

Siitäkään ei ole edes sijoituspaikkaratkaisua, sillä hallipäätökset nivottiin yhteen.

Vuoden 2017 päätöksen jälkeen alkoi selvitystyö vanhan hallin peruskorjauksesta, vaikka kaikki tiesivät lopputuloksen jo edellisten selvitysten perusteella. Päätöksenteko on viivästynyt päättäjien omilla päätöksillä.

Valtuustokausi on yli puolivälin. Edessä on halliratkaisujen lisäksi välttämättömiä kouluinvestointeja. Jos jarrulinja jatkuu, päätöksenteko jää seuraavalle valtuustolle.

Lappeenrannan valtuusto teki maanantaina selväksi, että se haluaa kampittaa tilastokeskuksen synkät väestöennusteet. Se tarkoittaa elinvoimaa edistävää päätöksentekoa, kokonaisuuksien hallintaa ja vahvaa brändityötä.

Ja myös dynaamista päätöksentekoa.