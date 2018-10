Pääkirjoitus: Soveltumattomien kouluttaminen ei ole järkevää

Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisema uutinen ammattioppilaitosten tilanteesta on huolestuttava. Hesarin haastatteleman nimettöminä pysyttelevät opettajat useista kouluista kertoivat, että lähihoitajiksi ja vartijoiksi koulutetaan alalle soveltumattomia ihmisiä. Opettajien mukaan osaa heistä ei uskalla lähettää koulutussopimusjaksolle työpaikkoihin, koska he eivät opi perusasioita.

Opettajat kertoivat, että alalle soveltumattomien opiskelijoiden joukko ei suinkaan ole pieni. Yhden lähihoitajia kouluttavan opettajan mukaan 25 opiskelijasta viisi näyttää valmistuvan määräaikaan mennessä. Haasteltu opettaja kuvaili työtään syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja opettamiseksi.

Toinen opettajien huoli kohdistui vartijakoulutukseen. Haastateltu opettaja kertoi olleensa mukana soveltuvuuskokeissa, joiden perusteella osa hakijoista ei sopinut alalle. Silti he saivat opiskelupaikan.

Hesarin jutun ilmestymisen jälkeen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi pyrkivänsä palauttamaan soveltuvuuskokeiden vaikuttavuuden ammattiopistoihin. Edellinen hallitus poisti sen. Muutos astui voimaan vuonna 2015, ja sen perusteella soveltuvuuskokeissa reputtavalta ei voi hylätä koulutuspaikkaa.

Grahn-Laasosen mukaan muutos havaittiin tuoreeltaan toimimattomaksi. Hän kertoi saaneensa kriittistä palautetta muutoksesta etenkin hoitoalalta.

Nykyinen hallitus on leikannut koulutuksesta. Kun resurssit niukkenevat, pitäisi ne suunnata tarkasti. On hölmöä, jos Suomella on varaa kouluttaa ihmisiä, joiden työllistymistä opettajat jopa pelkäävät. Siksi soveltuvuuskokeet on syytä palauttaa nopeasti.