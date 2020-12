Pääkirjoitus: Korona herätti auttamaan – ja huomaamaan oman elämän hyvät asiat

Poikkeuksellinen vuosi on herättänyt monessa halun auttaa. Se on järjestöjen mukaan näkynyt joulun alla esimerkiksi kasvaneina lahjoitusmäärinä.

Kaakkois-Suomen Mannerheimin lastensuojeluliitosta MLL:stä kerrotaan, että pelkästään Etelä-Karjalassa lahjoitusten määrä kolminkertaistui tänä vuonna.

Viime vuonna lahjoituksia kertyi noin 4 000 euroa, kun tänä vuonna summa on lähes 12 000 euroa. Yhtenä syynä järjestössä pidetään sitä, että perheiden taloushuolista puhutaan koronan takia nyt enemmän.

Lappeenrantalainen Heini Ikonen arvelee, että ihmiset ovat havahtuneet siihen, että jokainen voi joskus tarvita apua. Hän organisoi yksin vähävaraisille perheille suunnatun Joulupuu-keräyksen, joka aiemmin oli nuorkauppakamarin käsissä.

Vaikea tilanne on tuottanut myös uusia auttamistapoja. Imatran seudun yrittäjien käynnistämä Sapuskajelppi alkoi kerätä kesällä lahjoituksia tukeakseen yrittäjäperheitä ja muitakin kansalaisia. Nyt hanke on auttanut jo 1 800 imatralaisperhettä, ja sitä on kiitelty kansallisesti.

Samaan aikaan avun tarve on kasvanut edellisvuosista. Kulunut vuosi on tuonut mukanaan lomautuksia ja työttömyyttä.

Ainakin Lappeenrannan seurakuntayhtymän tarjoaman ruoka-avun kysyntä on koronavuonna kasvanut räjähdysmäisesti.

Tiukimmassa tilanteessa ovat usein olleet yksinhuoltajat. Jos toimeentulo tulee kaupan alalta tai ravintolatyöstä, vuosi on voinut olla henkilökohtaiselle taloudelle kohtalokas.

Vuodella on kuitenkin ollut myös yllättäviä vaikutuksia. Yleisradion taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan ihmisten huolet omasta terveydestä, toimeentulosta tai läheisten asioista ovat vähentyneet. Vuotta aiemmin 20 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi olevansa erittäin huolissaan, mutta nyt tämän joukon osuus jäi alle 10 prosenttiin.

Tämän taustalla voi olla se, että korona on myös saanut meidät arvostamaan sitä, mitä meillä on.

Kriisien yhteydessä myös yhteisöllisyys yleensä kasvaa. Tämä on hyvä tavoite myös koronan jälkeiselle ajalle. Solidaarisuutta tarvitaan myös koronan jälkeen.