Pääkirjoitus: Työttömyysturvaa syytä uudistaa

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho esitti helmikuussa, että ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ulotettaisiin koskemaan kaikkia. Nykyisinhän siihen ovat oikeutettuja vain työttömyyskassojen jäsenet. Ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset kuitenkin maksetaan 94,5-prosenttisesti verovaroista, eli työttömyyskassoihin kuulumattomatkin osallistuvat varojen kerryttämiseen, vaikka eivät itse pääse niistä mitenkään hyötymään. Tämä epäoikeudenmukaisuus on kohtuullista pyrkiä poistamaan ja siirtää järjestelmä kokonaan valtion hoidettavaksi.

Terhon puoluetoveri, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila on tarttunut ehdotukseen ja aikoo Helsingin Sanomien mukaan nimittää selvitysmiehen selvittämään uudistuksen taloudellisia vaikutuksia, käytännön järjestelyjä ja sitä, mitä se tarkoittaisi nykyiselle järjestelmälle.

Ay-liike on vastustanut ansiosidonnaisen turvan laajentamista, koska se heikentäisi työntekijöiden suhdetta työttömyyskassoja hallitseviin ammattiliittoihin ja koska työttömyysvakuutusmaksu on ollut osa työmarkkinaneuvottelujen palapeliä. Tämä vakuutusmaksun suhde palkankorotuksiin on yksi selvitettäviä asioita.

Työttömyysturvan laajentaminen tulisi valtiolle kalliiksi. Joissakin laskelmissa hintalapuksi on saatu 1,8 miljardia euroa, joka ei ole mikään pikkusumma. Vuonna 2015 samaa muutosta ehdottanut asiantuntijaryhmä esittikin uudistuksen kustantamista rajoittamalla ansiosidonnaisen enimmäismäärän keston 250 päivään. Tähän suuntaanhan on sittemmin mentykin, kun hallitus päätti pudottaa enimmäismäärän 400 päivään. Päivien vähentäminen siitäkin on vaikea asia ay-liikkeelle.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi