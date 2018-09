Pääkirjoitus: Koululiikunta on paljon Movea suurempi asia

Opetushallituksen selvityksen mukaan koulut voivat jatkaa Move-liikuntatestejä. Selvitystä edelsi surullinen tapahtuma, jossa espoolainen kahdeksasluokkalainen menehtyi Move-testin jälkeen. Move-testillä mitataan oppilaiden fyysistä toimintakykyä.

Nuoren ihmisen kuolema poikkeuksellisella tavalla oli iso uutinen. Uutisen jälkeen alkoi laaja keskustelu siitä, onko pitkään käytössä ollut testi vaarallinen. Erilaisia testejä on käytetty kouluissa ja esimerkiksi armeijassa vuosikymmeniä. Testin ovat tehneet sadat tuhannet nuoret ja aikuiset. Suhteuttaminen auttaa ymmärtämään, miksi Opetushallitus ei kiellä testejä. Yksi kuolonuhri ei vielä viittaa siihen, että testi olisi vaarallinen.

Move on kuitenkin vain pieni pala koululiikuntaa. Paljon isompi ja merkittävämpi asia on se, millainen koululiikunta edistäisi koululaisten halukkuutta liikkua terveyttä edistävällä tavalla ja tasolla.

Opetushallituksen materiaalit määrittävät koululiikunnan tavoitteiksi nuoren kasvun tukemisen sekä terveellisen elämän edistämisen. Tavoitteisiin on mahdollista päästä vain, jos koululiikunta antaa pääsääntöisesti miellyttäviä kokemuksia.

Nuorten liikuntahalukkuus ja -kyvykkyys on polarisoitunut. Siksi koululiikunnan haasteet ovat kasvaneet ja kasvavat jatkossakin.

Pitäisikö koululiikuntaa rakentaa tasoajattelun pohjalta? Kun liikunnallisesti saman tasoiset nuoret ovat samalla tunnilla, voi nautintoja syntyä helpommin kuin liikkumattoman ja aktiiviurheilijan kohdatessa.