Pääkirjoitus: Hyvä leväkesä on tuurista kiinni

Viime talven leutous pisti odottamaan pahinta. Olematon routa piti maan pehmeänä ja vuolaat sateet saivat vapaasti valuttaa Saimaaseen järven tilaa heikentäviä ravinteita. Kun alkukesä vielä lämmitti vedet lähes trooppisiksi, alettiin sisävesillä pelätä kaikkien aikojen leväkesää. Lopulta Saimaalla kävi kuitenkin hyvin. Leväesiintymät ovat olleet paikallisia ja hetkellisiä.

On syytä helpotukseen. Koronakevään jälkeen Saimaa on ollut itäiselle Suomelle monin tavoin tärkeä. Paikallisten asukkaiden virkistyskäyttö on lisääntynyt, ja kotimaata kiertelevät turistit ovat suosineet matkailuimagoltaan maan ykköskaartiin kuuluvaa kohdetta. Satamakaupungeissa, rantojen polkuverkostoilla ja retkisatamissa on ollut liikkujia ruuhkaksi asti.

Vesistön hyvä tila on sinnikkään työn tulos. Jos meininki rannoilla olisi nykyihmisen kulutuksella samanlaista kuin sata tai vain viisikymmentäkin vuotta sitten, Saimaasta ei olisi kansainväliseksi vetonaulaksi. Vaikka metsäteollisuuden, maatalouden, liikkumisen ja asumisen päästöt näkyvät yhä vesistön tilassa, on kokonaiskuormitus vähentynyt valtavirtaan nousseen vesiensuojelun ansiosta. Tänä päivänä väärinkäytöksiä vältetään ja mikäli se ei onnistu, niistä myös rangaistaan.

Hyvä leväkesä on pitkälti onnesta kiinni. Ehkä kevään levät ehtivät kuluttaa ravinteet pois ennen uimakautta. Ehkä helteitä tasapainottaneet viileät kelit ja tuulet leikkasivat levien kehitystä juuri oikealla hetkellä. Tai ehkä järven ekosysteemi vain sattui tänä kesänä toimimaan toisin kuin ennen. Mihinkään ravinteet eivät silti ole hävinneet. Sinilevä nosti päätään kesäkuun lopulla eteläisen Saimaan uimarannoilla. Tällä viikolla levää havaittiin yllättäen myös kirkasvetisellä Puruvedellä.

Tarkkana siis saadaan olla. Saimaalla on rantaviivaa kaikkiaan yli 5200 kilometriä. Niistä jokaisella metrillä on osattava toimia vastuullisesti.