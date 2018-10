Pääkirjoitus: Lisäreitti on hyvä uutinen Lappeenrannan kentälle

Lappeenrannan lentoaseman lennot lisääntyvät ensi keväänä. Talvikauden jälkeen halpalentoyhtiö Ryanair lisää reittien määrän kolmeen. Nykyisten Italian Bergamon ja Kreikan Ateenan lisäksi jatkossa lennetään toiseen Kreikan kohteeseen, Thessalonikiin.

Uutinen on tervetullut kentän elinvoimaisuuden kannalta. Lentomatkustajien määrä Lappeenrannan kentällä nousee tänä vuonna noin 30 000 ihmiseen. Määrä on paras sinä aikana, kun kenttä on ollut kaupungin säätiön omistuksessa. Silti se on vielä paljon jäljessä säätiön 200 000 matkustajan vuositavoitteesta. Uusi reitti on askel tähän suuntaan.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on määritellyt omassa strategiassaan tavoitteeksi 500 000 matkustajaa vuonna 2028. Tähän pääseminen vaatii kentälle tulevaisuudessa ympärivuotisia lentoja.

Yksi kentän päätavoite on auttaa Etelä-Karjalan matkailua. Toistaiseksi koneet ovat täyttyneet eniten Keski-Eurooppaan matkustavista suomalaisista ja venäläisistä. Elokuun tilastot näyttävät, onko tänne toivottujen italialaisten määrä kasvussa.

Matkailusta toivotaan Etelä-Karjalalle tulevaisuuden elinkeinoa. Siksi lentoja kannattaa oikeasti kalastaa.

Vielä on mysteeri, miten ilmastonmuutos vaikuttaa lentomatkailuun. Todennäköisesti se ainakin lisää matkailijoiden kustannuksia, mutta nähtäväksi jää miten se vaikuttaa lentämisen suosioon.

Etelä-Karjalan kannattaisi tehdä lentoihin liittyen ilmastonmuutosskenaarioita. Kuluttajien arvoissa ympäristöasiat ovat nousussa. Samalla kun toivotaan tiedemaailmalta nopeasti nykyistä ympäristöystävällisempiä polttoaineita, voi miettiä muita tapoja vastata tähän.

Miltä jos kaupunki lupaisi jokaiselle lentomatkustajalle istuttavansa jokaista lentoa kohden yhden puun tai tehdä jonkun muun vastuullisen ympäristöteon?

Eeva Sederholm

eeva.sederholm@esaimaa.fi