Pääkirjoitus: Myönteisen hyrinän someryhmät ja silakkaliikkeet haluavat pelkkää hyvää, mutta positiivinenkin kehitys lähtee usein liikkeelle ristiriidoista ja epäkohtien esiin nostamisesta

Hyvää palvelua, kauniita maisemia, rikastuttavia kokemuksia. Lasi on puoliksi täynnä uusissa eteläkarjalaisissa Facebook-ryhmissä, jotka perustavat toimintansa jäsenten positiivisiin päivityksiin. Vauhdilla kasvavissa ryhmissä nostetaan esiin paikallisia ilmiöitä myönteisessä hengessä.

Positiivista Imatralla ja Positiivisen palautteen Lappeenranta -ryhmät käynnistettiin, jotta postaukset herättäisivät ihmiset huomioimaan ympärillä oleva hyvää. Peukutus sille, miten mainio asuinpaikka oma kaupunki lopulta on, voi perustajien mielestä vaikuttaa paitsi asukkaiden hyvinvointiin myös muuttoliikkeeseen.

Taustalla on halu kääntää yleistä ilmapiiriä, mutta myös väsymys sosiaalisessa mediassa voimistuvaan karkeaan puhetapaan. Ilkeä kommentointi vesittää monen rakentavan keskustelun. Samalla on kuitenkin hyvä huomata, että asiallinen kritiikki on usein avain positiiviseen muutokseen. Yhteisymmärrystä ei rakenneta mielipiteitä vaimentamalla.

Tästä saatiin esimerkki valtakunnallisen some-vaikuttamisen piiristä. Viime vuoden lopussa virinnyt Silakkaliike kerää kannattajakuntaa vihan ja rasismin vastustuksen nimissä. Liike koki nopeasti vastarinnan, jota kollektiiviseen hyvään pyrkiminen usein aiheuttaa. Kiistaa syntyi muun muassa siitä, ketkä ryhmään saavat kuulua ja miten siellä saa puhua. Kuka hyvän lopulta määrittelee?

Kiitosta ja kehuja ei todellakaan jaeta liikaa. Jokainen voi myös ilman sosiaalista mediaa kohottaa lähimmäisen ja lähiympäristön oloa sanoin sekä teoin. Mutta avain umpisolmuihin on vuorovaikutus. Epäkohtien esiin nostaminen voi olla positiivisuutta parhaimmillaan.