Pääkirjoitus: Kuntien myönteiset talousluvut yllättivät — Tuet toivat happea, mutta sitä annettiin velalla

Koronavuoden vaikutus kuntatalouteen yllätti jopa Kuntaliiton. Tuoreiden tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli peräti 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen, kun edellisvuonna ne tekivät vielä mittavaa tappiota. Ennätysheikolta näyttänyt kuntatalous vahvistui poikkeuksellisen hyviin lukemiin.

Viime vuonna vain 27 kuntaa teki ennakkotietojen mukaan negatiivisen tuloksen, kun edellisen vuonna alijäämäisten kuntien määrä oli kahdeksankertainen.

Myönteistä viestiä on tullut myös Etelä-Karjalan kunnilta. Lappeenranta ennakoi viime viikolla tuloksen nousevan neljä miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja Imatra jopa viisi miljoonaa euroa.

Pikkukunnista ennakoidaan myös pääsääntöisesti plussatuloksia. Tämä huolimatta siitä, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten maksettavaksi tipahtanut palkkapotti näkyy viime vuonna luvuissa.

Pääsyy hyvien lukujen taustalla on häviävä: valtiolta saatu koronatuki. Hallitus jakoi sitä eri kanavien kautta kolmen miljardin edestä tasatakseen kriisin aiheuttamia tuhoja.

Lappeenranta kertoo kertaluonteisten valtionapujen kompensoineen koronan vaikutukset ja Eksoten palkkapommin aiheuttaman alijäämän. Imatran mukaan sen tuloksessa näkyvät tukien lisäksi vuoden 2019 yt:n seurauksena saadut säästöt.

Jälkiviisaasti voi kritisoida valtion kolmen miljardin tukipotin olleen miljardin verran liian höveli. Raha kun on velkaa kaikille suomalaisille. Toisaalta tukea tarvittiin – kun koronan kurittamat yritykset lomauttivat ja irtisanoivat, kunnat pystyivät edelleen työllistämään ja investoimaan.

Lisäksi koronan vaikutusten tarkka arviointi viime vuonna oli kaiken kaikkiaan mahdoton tehtävä. Lopullinen hintalappu ei ole vielä kenenkään tiedossa.

Varmaa on, että kuntien talouskurimus ei koronavuoden takia katoa. Joka tapauksessa ne tulevaisuudessakin kipuilevat vanhojen rakenteellisten ongelmien kanssa.

Kunnille sälytettyjen tehtävien määrä ja niiden kompensointi on ikuinen kipukohta. Yksi tuore jännityksen aihe on toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, jonka hinnasta valtiolla ja kunnilla on eri käsitys. Valtio on luvannut rahoittaa uudistuksen, mutta kunnissa on jo jouduttu budjetoimaan siihen omia rahoja.

