Pääkirjoitus: Rantatontit muuttotäkynä

Imatra järjesti kesän aikana ennakkomarkkinoinnin kiistellyistä Saimaan rannan asuintonteista. Tulos joko helpotti tai vaikeutti poliittista päätöksentekoa, sillä kampanja onnistui. Se tuotti yli 200 vastausta, joissa peräti puolessa jätettiin tiedot yhteydenottoa varten. Kolmannes vastaajista oli Uudeltamaalta ja valtaosa työikäisiä.

Kampanja ei olisi parempaan ajankohtaan voinut osua. Korona nosti kotimaan uuteen arvoon. Yle uutisoi tällä viikolla Tilastokeskuksen väestötilaston yllätyksestä, jonka mukaan kaupungeista muutti maalle huhti–kesäkuussa moninkerroin enemmän ihmisiä kuin viime vuonna.

Vaikka asiantuntijat toppuuttelevat vetämästä pikaisia johtopäätöksiä, trendi on ilonaihe isojen kasvukeskusten ulkopuolella. Muutos on myös merkki siitä, että jos aikoo toimia, aika on nyt. Elämisen rentoutta ja luonnonläheisyyttä riittää tarjolle kautta maan. Muuttoon on oltava myös joku muu syy, ja aika moni Etelä-Karjalan kunta luottaa vesistöön.

Savitaipale huutokauppaa paraikaa Kuolimo-järven rannalla olevia Pöksänlahden tontteja. Ruokolahti valmistelee Vaittilan rannan tontteja myyntiin ehkä jo ensi vuodelle. Lappeenrannassa seurakuntayhtymän omistamalta Kaislarannan alueelta rantaan sijoittuneet tontit vietiin viime vuonna käsistä ja loputkin rakennuspaikoista ovat täyttymässä.

Rantatontteja haviteltiin Lappeenrannassa 2010-luvulla myös Tyysterniemen kärkeen, mutta hankkeen kaatoivat asukkaiden valitukset. Tässä piilee rantarakentamisen toinen puoli. Vesistöjen läheisyydessä liikutaan paljon sekä virallisia että epävirallisempia reittejä. Paikallisten kohteiden raivaaminen yksityiskäyttöön kurittaa luontoa ja nostaa kapinaa.

Väestökadon kanssa kamppailevat kuntapäättäjät ovatkin hankalassa raossa. Uusia asukkaita tarvitaan, mutta myös nykyisten hyvinvoinnista on huolehdittava. Palautteelta ei voi välttyä ja mahdolliset tulijat, he antavat sen jaloillaan.