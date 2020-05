Päätoimittajalta: Kaikkea puuhataan, mutta mitä Lappeenranta lopulta haluaa matkailulta?

Ravintola- ja matkailuyritysten edustajat suomivat Lappeenrantaa kovin sanoin. Niin Etelä-Karjalan osuuskaupan Eekoon kuin sataman kylpylää pyörittävän Savon Mafian toimitusjohtaja tuskailevat Etelä-Saimaan haastattelussa, että kaupunki ei edistä Lappeenrannan kehittymistä houkuttelevaksi matkailukohteeksi. Alkuvuonna sama viesti tuli Valtionhotellin ja Patrian johdosta eläköityneeltä Tomi Saarelaiselta.

Yritysten edustajien mukaan heitä jarruttaa se, että kehitysideat eivät etene kaupungin rattaissa. Eekoo kokee saaneensa täystyrmäyksen esittäessään saunatoimintaa satamaan. Savon Mafialla oli samoja suunnittelmia. Sen mukaan lupaprosessit eivät saisi jäädä pyörimään virkamiesten ja suunnittelijoiden pöydälle. Saarelainen puolestaan toivoi parempaa otetta ympärivuotiseen markkinointiin ja kehotti laittamaan paukut muualle kuin Kiinaan.

Vertailukohtia löytyy pienemmistä ja suuremmistakin kaupungeista. Niin Imatra, Savonlinna kuin Tamperekin saavat kiitosta ketteryydestä ja yrittäjien tukemisesta.

Matkailu on tietysti asia, jota kohtaan kaikilla on juhlapuheissa isot odotukset. On helppo huudella, että pieleen menee. Yrityksillä on myös aina omat kaupallisesti intressinsä. Viesti kannattaa kuitenkin ottaa vakavasti, koska juuri yrityksissä syntyvät ne paljon odotetut matkailun talousvaikutukset.

Puheenvuoroista kuuluu oikea ärtymys ja halu kantaa kortensa kekoon kaupungin kehittämiseksi. Yrittäjien sanomaa tukee myös se, että merkittävistä matkailuavauksista maakunnassa on jo aikaa. Tuoreimpana nousee mieleen Rauhan alue, johon Holiday Club investoi satoja miljoonia muuttaakseen entisen mielisairaalan alueen kylpyläksi.

Siitä on jo yli kymmenen vuotta aikaa.

On selvää, että kaupungin yksi tehtävä on valvoa lain, kaavojen ja määräysten toetutumista ja vaalia arvokasta. Mitä tahansa ei voi pykätä kaupungin paraatipaikoille ilman arviota, onko se patsaan tai uima-altaan oikea paikka. Sirkushuvit sopivat jonnekin, tyylikäs terassi toisaalle.

Valvonta ei kuitenkaan voi olla kaupungin tehtävien listan kärjessä. Ykköspaikka kuuluu kehittämiselle.

Lappeenranta on onnistunut pitkällä aikavalillä luomaan mainiot puitteet matkailulle. Satama, Linnotus ja edeltänyt kaupallinen keskusta – kaikki sellaisia, joita voi ylpeänä esitellä.

Lähivuosinakin kaupungissa on tapahtunut kivoja asioita. On tullut pinkkejä linja-autoja, värikkäitä paasia kaupungintalon eteen ja satamaan kattoterasseja.

Markkinointiakin on viime vuosina viritelty koko Saimaan ympärille. Se on oikea suunta.

Ne ovat silti enemmän kohentamista kuin rohkeaa strategista kehittämistä. Sellaiseksi ei voi sanoa edes värivalojen tuomista sataman suihkulähteeseen.

Mikä on Lappeenrannan seuraava tavoite? Lisätä matkailua? Lisätä vihreää matkailua? Hyvä alku. Tästä tuntuu vallitsevan suhteellisen laaja yksimielisyys.

Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Paljonko, millä mittareilla, millaista matkailua ja mihin mennessä?

Ehkä tavoitteet lukevat strategiapapereissa, mutta ainakaan itse en niitä tiedä. Tietääkö jokainen kuntalainen?

Jos iso tavoite puuttuu, eri hallinnon alat puuhastelevat omiaan, yrittäjät omiaan ja kehittämistä tehdään siellä täällä. Tavoitteen ja vastuun toteuttamisesta pitäisi lähteä kaupungin ylimmästä johdosta, kaupunginhallituksesta, kaupunginvaltuustosta sekä kaupunginjohtajasta, ja valua sieltä alas. Sen jälkeen organisaatio, rekrytoinnit ja rahalliset satsaukset pitää saada tukemaan tätä. Montako kovaa matkailun tai markkinoinnin rekrytointia kunnassa on lähivuosina tehty? Ei tule mieleen.

Jos tavoite on selvä, sitä kohti mennessä voi matkan varrella kokeilla ja epäonnistua, mutta silti mennä oikeaan suuntaan.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan vastaava päätoimittaja.