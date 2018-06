Pääkirjoitus: Rakettimies onkin sitten kova jätkä

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin toiminnassa lähes kaikki on mahdollista. Trump haukkuu Eurooppaa ja muita perinteisiä Yhdysvaltojen kumppaneita. Presidentti tekee Amerikasta suurta tuontitulleilla ja sulkemalla rajoja.

Protektionismi leimaa hänen koko kauttaan. Suomessakin Trumpin sisäänpäin kääntyvässä toiminnassa jotkut näkevät hyvää. Se on mielenkiintoinen ajatus maassa, joka on elänyt pitkälle vientiteollisuuden varassa.

Suurempi ongelma Trumpin toiminnassa on kuitenkin se, että hän heiluttaa maailmanpolitiikkaa ja väheksyy yleisesti hyväksyttyjä arvoja. Viimeisin osoitus tästä on USA:n johtajan kehut Pohjois-Korean diktaattorille Kim Jong-unille. Aiemmin Trump sätti Kimiä pieneksi rakettimieheksi, jonka kannattaa varoa tekojaan. Nyt Trump pitää Kimiä kovana tyyppinä, ja hänen mukaansa heidän välilleen tulee hieno suhde.

Trump puhuu miehestä, joka on teloittanut tykillä vääräuskoisia maanmiehiään ja joka johtaa maata, jossa ihmisoikeuksista ei voi puhua.

Euroopan ja muiden länsimaiden kannalta Yhdysvallat on ongelmallinen. Moni eurooppalainen johtaja tietää, ettei Trumpin kanssa tehtävän yhteistyön varaan voi rakentaa mitään. Yhtä lailla he miettivät, mitä tapahtuu Trumpin jälkeen. On ilmeistä, ettei USA:n seuraava johtaja jatka Trumpin linjalla. Trumpin kannatuslukemat laahaavat, ja miehen oman puolueen republikaanien sisällä kritiikki kasvaa.

Amerikkalaiset saavat sitä, mitä tilasivat. Valitettavasti myös muu maailma on sijaiskärsijänä.