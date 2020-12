Viime vuosien iso trendi koulurakentamisessa ovat olleet avoimet tilat. On ajateltu, että ne luovat uusia tapoja oppia, tuovat joustavia tilaratkaisuja ja ovat kustannustehokkaita.

Maakunnassa on useita esimerkkejä siitä, että pieleenkin voi mennä.

Uusimpana Imatran Mansikkalan palkittu puukoulu joutuu lisäämään tiloihin uusia, siirrettäviä seiniä. Niillä pyritään vähentämään hälyä ja rauhoittamaan tiloja. Jo aiemmin syyslomalla akustiikkaa pyrittiin parantamaan uusilla verhoilla, akustointilevyillä sekä keinotekoista taustaääntä tuottavaa järjestelmää säätämällä.

Kaupungin palautekyselyssä toivottiin, että oppimisrauhan takaamiseksi myös opetustilojen läpi kulkemista pitäisi vähentää.

Lappeenrannassa vastaavia ongelmia on lähivuosina ollut muun muassa Pontuksen koululla, joka oli ensimmäisiä maakunnassa rakennettuja uudentyylisiä kouluja.

Nyt kannattaa myöntää, että trendeistä huolimatta koulu ilman seiniä ei ole paras oppimisympäristö.

Lappeenrannassa iso, uusi koulu rakentuu parhaillaan Lauritsalaan. Samoin Joutsenon uusi koulu on jo lähes valmis. Myös Kesämäen yläkoulua remontoidaan.

Länsi-Lappeenrantaan rakennetaan tulevaisuudessa 35 miljoonalla kokonaan uusi Sammontalo, jonka osa koulu on.

Toivoa sopii, että ääniasiat on näissä aidosti huomioitu. Selväksi on käynyt, että rauhallinen oppimisympäristö on vähintään yhtä tärkeää kuin hyvä sisäilma, josta viime vuosina on puhuttu todella paljon.

Pandemiavuonna avoimiin tiloihin on tullut myös uusi näkökulma. Mansikkalan uuden koulukeskuksen oppilaista osa opiskelee tällä hetkellä parakeissa. Yksi syy tähän on, että oppilaita ei voisi muutoin pitää turvallisesti omissa ryhmissään.

Tämäkin näkökulma kannattaa tulevaisuuden koulusuunnittelussa huomioida. Terveysturvallisuuden tarve on koronan jälkeen hyvin konkreettisesti läsnä koulusuunnittelussa.

