Pääkirjoitus: Pelkillä lihaksilla ei menesty

Yle kysyi suomalaisten urheilijoiden mielenterveysongelmista, ja tulos oli pysäyttävä. Lähes 70 prosenttia olympiatason urheilijoista kertoi kärsineensä mielenterveyden häiriöistä uransa aikana.

Suomalaisessa urheilussa on monia sankaritarinoita, joihin liittyy raju fyysinen harjoittelu. Keihästä on heitetty lumihangessa, ja äärimmäistä kestävyysharjoittelua tehty suolla. Kansainvälisessä huippu-urheilussa pärjääminen vaatii rautaista fysiikkaa. Se ei kuitenkaan riitä.

Urheilussa pärjää vain, kun ihminen on kokonaisvaltaisesti huippukunnossa. Jos itseluottamus ja henkinen tasapaino eivät ole syystä tai toisesta kohdillaan, rautainenkaan fysiikka ei realisoidu hyviksi tuloksiksi.

Ammattimaisen urheilun yksi erityispiirre on jatkuva julkisuus. Jotkut urheilijat avaavat sosiaalisessa mediassa arjen ja kodinkin suurille yleisöille. Avoimuus voi johtua myös talouspaineista. Sponsorit maksavat näkyvyydestä eli mahdollisimman suuresta yleisöstä.

Perinteinen media voi olla hyvin kriittinen, jos tulokset eivät vastaa odotuksia. Kun menestystä ei tule, urheilijan ulkoista olemusta ja käyttäytymistäkin aletaan soimata sosiaalisessa mediassa. Silloin koko persoona voi joutua julkiseen mankeliin. Oravanpyörä on valmis.

Suomalaisia on hellitty kansakunnan kokoon nähden kovalla urheilumenestyksellä. Onko menestyksen hinta ollut liiankin suuri? Monen kansallissankarin elämä on päättynyt turhan aikaisin, kun arjen hallinta on ollutkin vaikeampaa kuin yksikään arvokilpailu.

Urheilusankaruus kaipaisi päivittämistä. On hienoa, että Ylen selvityksen jälkeen suomalaiset urheilijat ovat omalla nimellään kertoneet henkisistä ongelmistaan ja paineistaan. Kun urheilija puhuu uupumuksestaan, se on paljon merkityksellisempää kuin akillesjänteen katkeamisesta kertominen.

Urheilija on ennen kaikkea ihminen. Se pitäisi menestystä janoavan yleisön aina muistaa.