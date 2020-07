Imatran uusi maamerkki, Suomen suurin puukoulu valmistuu Mansikkalaan. Etelä-Karjalan merkittävimpiin kuuluvan kouluhankkeen tuloksena syntyy 1 350 lapsen ja 150 työntekijän sulatusuuni.

Noin 45 miljoonaa euroa maksavan koulukeskuksen puitteet ovat hienot. On puuta, katsomoportaita, avoin iso ruokailutila, näyttämö, avoimia oppimisympäristöjä ja pihamaalla leikkivälineitä joka lähtöön.

Todelliseen testiin tilat joutuvat 13. elokuuta alkaen. Onko ruokailut saatu porrastettua sujuviksi? Soljuuko jättöliikenne turvallisesti ja ilman pullonkauloja? Riittääkö pihamaalla tilaa niin isoille kuin pienemmille oppilaille? Entä onko avoimissa luokkatiloissa riittävä opiskelurauha?

Jännitys on korkealla niin uudessa koulukompleksissa aloittavilla lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin. Useampikin tarkkaan ohjeistava Wilma-viesti ennen koulun alkua on varmasti paikallaan.

1 500 ihmisen liikuttelu ja päivien organisointi sujuviksi vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua. Toivottavasti tähän on Imatran kaupungilla ehditty uhrata riittävästi aikaa ja resursseja.

Ensimmäisinä päivinä toimintaa on myös seurattava erityisen tarkasti. Jos pieni tai iso koululainen tuntee olonsa koulukeskuksen ihmisvilinässä turvattomaksi tai kokee, ettei pysty tunneilla keskittymään, eivät hulppeat puitteet tilannetta pelasta. Muutoksia on tehtävä pikaisesti, jos epäkohtia havaitaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä liikennöintiin koulun ympärillä. Vaaratilanteet on pystyttävä välttämään.

Iso plussa lähtökohtaisesti on se, että uudet tilat tarjoavat sisäilmaongelmista vapaan ympäristön niin lapsille kuin aikuisillekin.

