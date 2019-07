Pääkirjoitus: Veneessä pitää olla päällikkö

Ensi vuoden kesäkuussa voimaan astuvaan uuteen vesiliikennelakiin sisältyy merkitykseltään isona asiana huviveneitä koskevaa päällikkösääntely. Se vastaa osittain merilain ammattiliikennettä koskevaa pykälistöä, mutta vaatimukset ovat kevyemmät.

Lakiin kirjataan selkeästi, että huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla pitää olla päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Päällikön täytyy muun muassa huolehtia siitä, että veneessä matkustavilla on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden niin vaatiessa. Eli vaikkapa kovassa tuulessa ja aallokossa ja kehnossa säässä.

On hyvä, että päällikön merkitystä ja vastuuta nostetaan laissa vahvasti esiin. Esimerkiksi onnettomuuden sattuessa ja sitä jälkikäteen selvitettäessä on hyvä olla selvillä, kuka venettä ja toimintaa on hallinnut.

Käytännössä samat vastuut ovat päteneet vesillä liikuttaessa aiemminkin. Myös huviveneissä päällikön vastuu on jakamaton.

Vesillä ohjailun ja navigoinnin kapeilla väylillä pitää olla yhden henkilön komennossa. Etenkin, kun sääolosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Veneen ruorissa voi luonnollisesti olla joku muu kuin päällikkö itse.

Uusi laki painottaa sitä, ettei sitä voida kyseenalaistaa, kenelle vastuu kuuluu.

Vuokravenesääntelyyn tulee kevennyksiä. Tavoitteena on helpottaa veneen vuokraamista. Moni haluaisi mieluummin vuokrata kuin hankkia oman veneen. Jatkossa se onnistuu vaivattomammin, kun nykyisistä vuokravenettä koskevista teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan ja ilman miehitystä vuokrattavista aluksista tulee tavallisia huviveneitä. Ammattimaiseksi vuokravenetoiminnaksi jäävät vain miehitetyt alukset eli esimerkiksi taksiveneet.