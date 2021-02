Pääkirjoitus: Kuntavaalit on pidettävä ajallaan – demokratia voi näyttää voimansa kriisin keskellä

Koronan vastaiset toimet ovat viime viikkojen aikana nostaneet keskusteluun kuntavaalien siirtämisen. Oikeusministeriön virkamiehet tuntuvat olevan vaalien siirtämisen kannalla. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on puolestaan liputtanut alkuperäisen aikataulun puolesta.

Käänteet koronatilanteessa ovat nopeita, pahimmillaan ne ovat myös ennalta arvaamattomia. Virusmuunnosten takia Suomea ajetaan nyt kolmeksi viikoksi alas. Uusista kunnanvaltuutetuista pitäisi äänestää ennakkoon huhtikuun alkupuolella, ja varsinainen vaalipäivä olisi 18. huhtikuuta. Aikaa vaaleihin on siis lähes kaksi kuukautta. Kaiken lisäksi sulkutoimien tavoitteena on taittaa viruksen leviämisvauhti.

Vaalien siirtämiselle ei toistaiseksi ole vedenpitävää perustetta. Vaalivirkailijoiden ja äänestäjien terveysturvallisuus on järjestettävissä. Vaaleihin mennessä suuri osa riskiryhmiin kuuluvista on jo rokotettu, ja he ovat saaneet rokotteella osittaisen suojan vakavaa tautimuotoa vastaan.

Kuntavaalien eteen on tehty ympäri Suomea mittava määrä valmistelutyötä. Ehdokkaita on haettu ja löydetty. Vaalikampanjoita on valmisteltu. Myös valmisteleva työ on arvokasta demokratian kannalta. Yhteisen hyvän eteen tehdään paljon työtä muuallakin kuin valtuustosaleissa.

Demokratian olisi hyvä näyttää voimansa myös poikkeusoloissa. Kuntien päättäjät ovat äänestäjille tuttuja. Lähidemokratia toteutuu kunnissa. Yhteisöllisyyden tarve kriisin keskellä korostuu. Kunnilla on tässä työssä om tärkeä roolinsa.

Oikeusministeriön virkamiehet ovat tunnettuja varovaisuudestaan. Se lienee hyvekin, mutta ylivarovaisuus ei nyt ole peruste siirtää vaaleja toistaiseksi tuntemattomaan ajankohtaan. Edelleen on paljon aikaa valmistella vaalit niin, että kaikkien halukkaiden on mahdollista äänestää.

Viime kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus painui 58,8 prosenttiin. Koronasta huolimatta äänestysaktiivisuuden kasvattaminen on kelpo tavoite.

