Pääkirjoitus: Kriitikoitakin on, mutta ei Nobelia väärin annettu

Nobelin rauhanpalkinnon saa Etiopian pääministeri Abiy Ahmed Ali. Nobel-komitea kiitteli pääministeriä rauhan solmimisesta naapurimaa Eritrean kanssa ja muusta rauhantyöstä Afrikan mantereella. Myös sisäpoliittiset ansiot mainittiin. Abiy Ahmed Ali on purkanut Etiopian sortokoneistoa ja vapauttanut tuhansia poliittisia vankeja. Palkitun poliitikon ansiot ovat kiistattomat ja komitean perustelut painavat.

Tämänkertainen valinta painuu historian kansiin kuitenkin siksi, että komitea olisi voinut perustellusti tehdä rohkean ja raikkaan päätöksen. Ruotsalaista ilmastoaktivistia Greta Thunbergia pidettiin ennakkosuosikkina palkinnon saajaksi. Thunberg on synnyttänyt maailmanlaajuisen nuorten ilmastoliikkeen, jonka vaikutukset näkyvät ja tuntuvat maailmanpolitiikassa.

Thunberg edustaa tulevaisuudesta huolestuneille ihmisille ympäristön tilasta huolestunutta järjen ääntä. Se on monille toivoa antava vastapaino maailman suurimpien valtioiden presidenttien mölinöille.

Nobel-komitea on tehnyt aiemminkin ennakkoarvioista poikenneita päätöksiä. Tällä kertaa komitealla oli monta hyvää ehdokasta. Nyt se joutuu kuitenkin kuuntelemaan kritiikkiä, sillä Thunbergin kannattajat ovat äänekästä joukkoa.

Vaikka Etiopian pääministerin valintaa voi pitää klassisena ratkaisuna, ei se vähennä Thunbergin ahkeran ilmastotyön merkitystä. Nyt 16-vuotiaan Thunbergin nimi pyörinee jatkossakin valintaspekulaatioissa. Jos nuorten ilmastoliike jatkaa kasvuaan, Thunberg kirjoittaa omaa nimeään yhä suuremmin kirjaimin maailmanhistoriaan.

Nobel-palkinnot ovat hieno tunnustus. Palkitsemisen perinteet ovat pitkät, ja palkinnoista uutisoidaan läpi maailman. Rauhantyötä tehdään kuitenkin laajalla rintamalla. Maailmalla puurtaa miljoonia ihmisiä, jotka ansaitsisivat palkinnon tekemästään työstä. Myös sitä työtä pitää arvostaa, vaikka salamavalot räiskyvät toisaalla.