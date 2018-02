Pääkirjoitus: Vaihteeksi hyvä ympäristöuutinen - Muovipussien käyttö on vähentynyt miljoonilla

Ympäristöuutiset ovat viime aikoina tavanneet olla synkkiä. Maapallon lämpötila on taas noussut uuteen ennätykseen, ja napa-alueiden jääpeite on taas supistunut. Onneksi näiden vastapainoksi tulee iloisempia uutisia.



S-ryhmä kertoi perjantaina, että sen asiakkaat ovat käyttäneet viime vuonna muovipusseja miljoonia kappaleita vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Muovikassien käyttö oli vähentynyt 4,5 miljoonalla ja pehmeiden pikkupussien jopa 52 miljoonalla kappaleella. Samalla ympäristöystävällisten biohajoavien pussien käyttö on lisääntynyt viidenneksellä.



Muovipussien vähentyminen kuulostaa ja onkin pientä verrattuna ilmastonmuutokseen, mutta näin luonnonsuojelu toimii. Pienistä puroista syntyy isompia, joilla alkaa olla jo vaikutusta. Muovinkäytön vähentämisellä vaikutetaan sen kulkeutumiseen meriin, eläimiin ja lopulta ihmisiin sekä myös roskaamiseen. Vuonna 2014 tehdyssä laskennassa Suomen rannat olivat roskaisempia kuin esimerkiksi Viron tai Ruotsin. Suurin osa rantojen roskista on muovia.



Ympäristötietoisuuden lisääntymisellä on varmasti vaikutusta kuluttajien kassikäyttäytymiseen, mutta suurempi syy taitaa sittenkin olla muovikassien viime vuonna toteutunut maksullisuus. Sekin on ihan kelpo syy muuttaa tottumuksiaan. Euro on hyvä konsultti ympäristöasioissakin.



Suomalaiset eivät tosin tähänkään asti ole olleet muovipussien ja -kassien kuluttajina Euroopan kärkipäätä. Vuosittain Suomessa käytetään 55 kassia vuodessa, kun EU:n keskiarvo on noin 200. EU:n parlamentti on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2025 käyttö olisi 40 kassia henkeä kohden vuodessa. Suomi on hyvällä tiellä.



Markku Kumpunen

