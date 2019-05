Pääkirjoitus: Natiseva Euroopan unioni kaipaa suunnannäyttöä

Toivottavasti mahdollisimman moni suomalainen äänestää viimeistään tänään EU-vaaleissa. Mahdollisimman vilkkaan äänestämistoiveen taustalla on se, että Euroopan tulevaisuus on nyt hämärämpi kuin missään aikaisemmissa vaaleissa, joissa suomalaiset ovat valinneet Euroopan unionin parlamenttiin omat edustajansa.

Perjantaina maailmalle levisivät uutiskuvat itkuisesta Theresa Maysta, joka kertoi eroavansa Britannian pääministerin tehtävästä. May joutui pääministerinä valmistelemaan Britannian eroa unionista, kun EU-eron takapirut olivat jättäneet politiikan ja paenneet vastuitaan ties minne.

May kertoi yrittäneensä kaikkensa, jotta kansan tahto EU-erosta, Brexitistä toteutuisi. Mutta sekä Britannian parlamentille ja EU:lle sopivan erosopimuksen muovaaminen osoittautui mahdottomaksi.

Brexit ei ole EU:n ainoa ongelma. Yhtenäistä Eurooppaa natisuttavat monet ilmiöt, joista kansallismielisten populistipuolueiden nousu on yksi vakavimmista. Samalla kun Eurooppa kipuilee yhtenäisyytensä kanssa, sen itäpuolella Venäjän poliittinen johto hykertelee. Vahva Eurooppa Venäjän rajalla ei ole Kremlille miellyttävä naapuri. Venäjä on mestari synnyttämään toisaalle eripuraa. Kun vastapuolella on heikko peluri, Venäjä toteuttaa suurvaltapolitiikkaansa tylysti ja tarvittaessa voimakeinoin.

Suomalainenkin voi vaikuttaa Euroopan suuntaan äänestämällä. EU:n hyödyistä ja haitoista voi olla monta mieltä, mutta Suomessa pitää aina muistaa geopolitiikka ja voimavarat. Yhtenäinen ja vahva Eurooppa olisi Suomelle etu, niin tuvallisuuspolitiikan kuin taloudenkin näkökulmasta.