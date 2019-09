Pääkirjoitus: Jakautuuko Etelä-Karjala? — Lappeenrannan yrittäjillä on tulevaisuuden uskoa, mutta Imatran seudulla on synkemmät näkymät

Kuluvalla viikolla julkaistu yritysbarometri kertoo talouskasvun yhä jatkuvan Etelä-Karjalassa.

Siitä huolimatta jo nyt on nähtävissä signaaleja talouskasvun hidastumisesta. Kauppasodan uhka, brexit ja Saksan taantuva talous vaikuttavat Etelä-Karjalaan.

Huolestuttava viesti yritysbarometrissä Etelä-Karjalan kannalta on maakunnan kahtiajakautuminen.

Lappeenrannan seudun odotukset ovat paljon valoisampia kuin Imatran seutukunnalla. Jos barometrissä olisi Etelä-Karjalan osalta käytetty vain lappeenrantalaisten yritysten näkymiä, Etelä-Karjala olisi ollut reilusti maan keskiarvon yläpuolella.

Jatkuuko sama kehitys? Voi olla, mutta sitä enemmän nyt olisi mietittävä lääkkeitä kehityksen pysäyttämiselle tai ainakin sen hidastamiseksi.

Imatran seudun vaikeuksia alleviivasi tällä viikolla julkistettu tieto Imatran kaupungin yt-neuvotteluista. Samaan aikaan kun väki vähenee ja vanhenee, palvelutuotantoon tarvittavat verotulot hiipuvat.

Kaupunki hengittää samaa ilmaa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja juuri nyt sen tuoksu on tunkkainen.

Lappeenrannassa elinkeinoelämän veto jatkuu. Liiketiloilla on kysyntää ja teollisuustonteista jo pulaa. Lisäksi barometrin mukaan yritykset kaipaavat uutta työvoimaa jo ulkomailta. Tämä on tärkeää Lappeenrannan elinvoiman kannalta.

Siitä huolimatta kuntataloudessa on edessä vaaran vuosia, kun velka kasvaa suurten investointien vuoksi. Talouspulmien keskellä Lappeenrannan päättäjien on pidettävä pää kylmänä ja pidettävä huolta kaupungin vetovoimasta. Elinkeinoelämä on tässä hyvä mittari.

Niin kauan kuin yritykset ja sijoittajat laajemminkin kokevat Lappeenrannan hyvänä investointikohteena, kaupunkiin syntyy uusia työpaikkoja ja hyvinvointia.

Kasvuun on siis uskallettava panostaa.