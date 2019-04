Pääkirjoitus: Luotto puolueisiin kyntää pohjalukemissa

Suomalaiset luottavat enemmän internetin tietosanakirjaan Wikipediaan kuin eduskuntaan, maan hallitukseen ja poliittisiin puolueisiin.

Tämä hämmentävä tulos ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tällä viikolla julkistamasta luottamustutkimuksesta. Sen mukaan suomalaiset luottavat yhteiskunnan toimijoista eniten poliisiin, puolustusvoimiin ja presidenttiin.

Evan arviossa todetaan, että on paradoksaalista, että samalla kun luotto valtion instituutioihin on kivenkovaa, luottamus niiden linjauksista vastuun kantavaan politiikkaan on hyvin ohutta.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ollessa jo käynnissä tällainen tulos on hyvin huolestuttava. Poliittisiin puolueisiin ilmoittaa luottavansa vain 17 prosenttia 2 073 vastanneesta. Poliisiin luottaa sen sijaan peräti 86 prosenttia.

Luottamus poliisiin on todella korkealla huolimatta viime aikojen tapahtumista, joissa korkeaa poliisijohtoa on ollut käräjillä milloin mistäkin asiasta. Käräjillä on tosin nähty aika ajoin poliitikkojakin.

Suomalaiset ovat äänestäneet valtion asioissa ylintä päätösvaltaa käyttävään eduskuntaan lähes yksinomaan poliittisten puolueiden jäseniä.

Poliitikoista ja puolueista on tullut vähitellen sylkykuppeja, joita on helppo syyttää ja syyllistää niin omista kuin muiden ongelmista. Demokratialle on toki muitakin toteuttamistapoja kuin puolueet. Esimerkiksi Ranskassa niin parlamentti kuin presidentti-instituutio ovat puolueiden ulkopuolelta tulleen liikkeen hallussa.

Puolueet ja poliitikot eivät suinkaan ole täysin syyttömiä huonoon tulokseensa. Askel luottamuksen kehittymisessä parempaan suuntaan voisi olla vaikkapa se, että vaalilupauksista pidetään vaalien jälkeen kiinni.

Janne Rönkkö

janne.ronkko@kaakonviestinta.fi