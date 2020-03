Hallitus kertoi tiistai-iltana uusista toimista koronaviruksen ehkäisemiseksi. Nyt näyttää, että ravintolat menevät kiinni ehkä jo lauantaina. Noutoruoan myyminen ja työpaikkaruokailu sen sijaan sallitaan edelleen.

Päätös on oikea. Etenkin baarien ja yökerhojen aukioloa on vaikea perustella, kun muu yhteiskunta laitetaan kiinni. Juopuneiden ihmisten kokoontuminen suljetuissa tiloissa on otollinen tilanne taudin leviämiselle. Kielto on linjassa sen kanssa, että taaperoiden hiekkalaatikkoleikit jo kiellettiin.

Ruokaravintoloiden osalta haittojen ja hyötyjen puntarointi on ollut hankalampaa. Monen iäkkään ihmisen ruokahuoltoa ajatellen on järkevää, että noutoruoan ostamismahdollisuus säilyy. Tämä antaa myös ravintoloitsijoille edellytykset pitää jonkinlaista liiketoimintaa yllä. Määräaikainen sulkeminen on kuolinisku monelle ravintolalle.

Silti sulkeminen kannattaa. Aina kun ihmiset kokoontuvat, riski taudin leviämiseen on olemassa. Järeitä toimia perustelevat jatkuvasti tarkentuvat tiedot viruksesta. Nyt tiedämme muun muassa, että se elää pinnoilla useita päiviä.

Osa yrityksistä toimi jo ennen kieltoja. Esimerkiksi Etelä-Karjalan osuuskauppa Eekoo on jo sulkenut ravintoloitaan ja lomauttanut henkilöstöään. Toimilla suojellaan myös henkilökuntaa.

Selvä linjaus hallitukselta tuli kuitenkin tarpeeseen. Monet yrittäjistä uskovat, että mahdollisuudet saada korvauksia vakuutusyhtiöltä kasvoivat tämän myötä. On silti selvää, että myös valtiolta tarvitaan nyt mittavia toimia myös ravintola- ja matkailualan tukemiseksi.

Etenkin Etelä-Karjalassa tilanne tulee näkymään todella pitkään. Ravintoloiden lisäksi kylpylöiden ja hotellien toiminta hiipuu, mutta alan kiinteät kustannukset ovat suuret.

Täällä tautitilanne ei ole vielä tullut silmille. Vahvistettuja tapauksia oli tiistaina kuusi. Tartuntojen määrä on todennäköisesti kuitenkin moninkertainen.

Kenelläkään ei ole varaa ajatella, että täällä ollaan suojassa. Tilanne voi pahentua muutamassa vuorokaudessa.