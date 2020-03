Neljä pilkkijää vajosi perjantaina jäihin Etelä-Karjalassa. Yksi veden varaan joutunut liikkui Länsi-Lappeenrannassa Saimaalla, kolme Imatralla Vuoksen jäällä. Kaikeksi onneksi pilkkijät selvisivät pois veden varasta joko omin avuin tai pelastuslaitoksen avulla.

Etelä-Karjalassa kukaan ei ole hukkunut alkuvuonna, kertovat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) tilastot. Koko Suomessa jäihin on hukkunut tammi–helmikuussa kahdeksan ihmistä, mikä on viisi enemmän kuin edellisvuonna.

Etelä-Karjalassa kaipuu jäälle on tänä talvena ollut suuri. Lunta on satanut niin vähän, että talvilajeja on päässyt harrastamaan vain satunnaisesti. Imatralla ensilumen latu suljettiin helmikuun puolivälissä. Lappeenrannassa hiihtoniilot ovat päässeet kiertämään vain Huhtiniemen tekolatua ja Kisapuiston minilenkkiä. Huhtiniemen ylläpito lopetettiin kuluvalla viikolla. Kisapuiston 900 metrin pätkää jyystävät enää sitkeimmät. Ladun kunnon kaupunki luokittelee välttäväksi.

Kun aurinkoinen kevätpäivä sattuu kohdalla, ei ole ihme, että veri vetää jäälle ulkoilemaan. Perjantain tapahtumat osoittavat kuitenkin, että jäähän ei voi nyt luottaa.

Ilmastonmuutos muuttaa talvia ja sitä kautta tapoja ulkoilla. Kun hiihtäminen hankaloituu, luistelu luonnonjäillä näyttää kasvattavan suosiotaan. Tänä talvena Saimaalla on liikkunut paljon retkiluistelijoita.

Jokaisen kannattaa kuitenkin muistaa, että jää on petollinen alusta. Jäälle lähtijän pitäisi olla varma, että se kantaa.

Yleinen ajatusvirhe on, että rannan tuntumassa liikkuminen on turvallista. Niihin osuvat kuitenkin yleensä heikoimmat kohdat.

Lisäksi kannattaa muistaa oikea varustus, vähimmillään naskalit.