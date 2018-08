Pääkirjoitus: Osittain työkykynsä menettäneet voivat olla arvokkaita työntekijöitä

Suomessa on kaksi isoa työllisyyteen liittyvää ongelmaa. Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 183 000. Avoimia työpaikkoja oli tämän vuoden toisella neljänneksellä lähes 50 000. Näistä vaikeasti täytettäviä, pitkään vapaana olleita työpaikkoja oli yli puolet eli 26 000.

Työttömyysongelmasta on syytä pitää meteliä edelleen, vaikka hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta onkin täyttynyt. Vertailun vuoksi Ruotsin työllisyysaste on yli 81 prosenttia. Parantamisen varaa on.

Yhtä lailla energiaa pitäisi käyttää työvoiman kohtaamisongelman ratkaisemiseen. Vielä vuosi sitten esimerkiksi valtiovarainministeriön asiantuntijat pitivät ongelmaa maantieteellisenä. Tällä hetkellä maakunnissa on keskimäärin 0,15 avointa työpaikkaa työtöntä työnhakijaa kohti. Heikoimmillakin alueilla suhdeluku on noin 0,1.

Työvoiman liikkuvuuden ongelmat on havaittu silloin, kun valtio on yrittänyt hajasijoittaa toimintoja maakuntiin. Tuoreet tilastot osoittavat, että työtä on tarjolla kaikilla alueilla. Työvoimaa ei tarvitse välttämättä liikuttaa väkipakolla.

Työttömyys on kuitenkin muutakin kuin tilastotiedettä. Osaltaan edelleen korkeaa työttömyysastetta selittää se, että monen työnhakijan työkyky on alentunut. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina valaisinvalmistaja Innojok, jonka omistaja oli täysin työkyvytön ja osa työntekijöistä osittain työkyvyttömiä. Innojok on markkinajohtaja.

Hallitus käsittelee toimia osatyökykyisten työllistämiseksi budjettiriihessään. Hesarin jutussa yrittäjät kiittelevät osatyökykyisten motivaatiota. Työelämän muuttuminen kysyy tekijöiltä juuri asennetta, joten tämän työvoimareservin puolesta kannattaa tehdä töitä.