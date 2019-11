Pääkirjoitus: Lippu liehuu virallisestikin isänpäivänä

Perinteistä isänpäivää vietetään tänään yhdessä mielessä uudella tavalla. Isänpäiväkin on nyt ensimmäistä kertaa virallinen liputuspäivä. Äitienpäivähän on ollut sitä 1940-luvulta lähtien. Uudistus on symbolinen, mutta se kertoo myös isän ja miehen aseman muuttumisesta perheessä ja yhteiskunnassa.

Äskettäin julkistettiin tutkimus, jossa kerrottiin miesten osallistuvan entistä enemmän kotitöiden tekemiseen. Tasa-arvo kotona ei ole vielä täydellistä, mutta eteenpäin on menty ja perinteiset roolimallit liudentuneet. Kehitys on keventänyt perheenäitien taakkaa, mutta se on varmasti hyödyttänyt myös isiä ja miehiä. Osallistuminen kotitöihin tiivistää perhesiteitä ja luo uutta merkitystä isille ja miehille, kun perinteiset roolimallit ovat muuttuneet.

Viime vaalikaudella puhuttiin paljon perhevapaiden uudistamisesta. Päätähtäin oli äitien työmarkkina-aseman ja eläke-etujen parantamisessa, mutta myös isille olisi luvassa pidempiä perhevapaita ja mahdollisuuksia osallistua enemmän yhteiseen arkeen.

Antti Rinteen hallitus lupaa ohjelmassaan, että uudistus tulee toteuttaa niin, että äideillä ja isillä on yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisäksi perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso. Vielä ei ole nähty, miten tämä aiotaan toteuttaa.

Tosin isät ovat edelleen olleet laiskoja hyödyntämään nykyisiäkään etuja. Kelan tilastojen mukaan viime vuonna neljäsosa isistä käytti vanhempainvapaan käyttämättä. Laajempi käyttö lisäisi painetta lainsäätäjiin.