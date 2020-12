Pääkirjoitus: Miljoonien investointi kertoo Stora Enson uskosta Imatraan

Metsäyhtiö Stora Enso tiedotti perjantaina investoivansa 80 miljoonaa euroa Imatran tehtaille tulevina kahtena vuonna. Rahalla kehitetään tehtaiden puunkäsittelyprosessia.

Tällä hetkellä tehdasalueella käsitellään puuta kahdessa paikassa. Muutoksen jälkeen Tainiokosken kuorintalinjasto jossain vaiheessa loppuu, ja toiminta siirtyy jatkossa vain Kaukopään tehtaille. Sinne rakennetaan kahden vanhan linjaston lisäksi kolmas.

Investointiuutinen tuo valoa synkeiden uutisten vuoteen. Rakennusaika tietää työtä Etelä-Karjalaan, jos yhtiö valitsee paikallisia yrityksiä urakoitsijoiksi.

Itse investointi puolestaan ei lisää työpaikkojen määrää vaan päinvastoin. Jo totuttuun tapaan teollisuustuotannon automatisointi vähentää ihmiskäsien tarvetta.

Imatran tehtaanjohtaja arvelee, että uudistuksen myötä työvoiman määrä supistuu noin 10 henkilötyövuotta. Vähennykset on kuitenkin tarkoitus hoitaa eläköitymisten ja muiden pehmeiden keinojen kautta.

Onko 80 miljoonaa euroa sitten paljon vai vähän? Jos vertaa Imatran tehtaiden viime vuosien kehitykseen, se on mittava panostus. Sitä suurempia kertainvestointeja on nähty yli 20 vuotta sitten.

Mistään megaluokan rahoista ei metsäteollisuuden mittakaavassa kuitenkaan ole kyse.

Kaukopään uudistaminen nieli 2000-luvun alussa paljon isompia summia. Oulussa on parhaillaan muutettu paperitehdasta kartonkitehtaaksi, minkä hintalappu on 350 miljoonaa.

Suomen ulkopuolelle Stora Enso on laittanut tai laittamassa vielä paljon isompia summia. Kiinaan se on rakentanut kokonaan uusia laitoksia. Nyt suunnitelmissa on satojen miljoonien investoinnit Ruotsin Skoghallin tehtaalle. Sellun ja kartongintuotannon kasvattamiseen tähtäävä hanke maksaisi toteutuessaan jopa 850 miljoonaa euroa.

Tästä huolimatta Imatran uutista voi pitää oikeasti iloisena. Se kertoo yhtiön uskosta siihen, että täällä tehdään alan töitä vielä pitkään.