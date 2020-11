Koronatilanne koko maassa heikkenee. Tämä konkretisoitui perjantaina, kun pääkaupunkiseudun kunnat julistivat järeitä rajoituksia seuraavaksi kolmeksi viikoksi hillitäkseen kasvavia tartuntalukuja.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ilmoittivat muun muassa sulkevansa yleisölle avoimet asiakastilat, peruvansa yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ja siirtävänsä alle 20-vuotiaiden harrastamisen ulkotiloihin. Lähikontaktit suositellaan rajoitettavan omaan kotitalouteen. Silti tartuntalukujen ennustetaan kasvavan tulevina viikkoina.

Etelä-Karjalan koronatilanne on perustasolla, mutta tartuntoja tulee silti ilmi jatkuvasti. Viime viikolla muun muassa Skinnarilan kampuksen ravintolassa, maasotakoululla sekä Lappeenrannan Fazerin tehdasalueella todettiin yksittäisiä tartuntoja. Myös pikkukunnissa niitä on alkanut ilmetä.

Etelä-Karjalassa kannattaa muistaa, että meitä on todennäköisesti suojannut etäinen sijainti kasvukeskuksista sekä sattuma. Ei se, että olisimme hoitaneet tilanteen muuta Suomea paremmin.

Riskit ovat ilmassa. Esimerkiksi naapurimaakunta Kymenlaaksossa ollaan kiihtymisvaiheessa, eikä virus katso maakuntarajoja.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksote antoi perjantaina vahvan maskisuosituksen maakuntaan. Esimerkiksi lukiot ja kansalaisopisto suosittivat maskeja ensi viikosta lähtien niin oppilaille kuin opettajillekin. Julkisissa sisätiloissa kuten kaupoissa, ostoskeskuksissa, pankeissa ja kirkoissa tulisi käyttää maskia. Lisäksi suositellaan harkitsemaan, onko lainkaan tarpeen järjestää yli 10 hengen pikkujouluja. Myös etätyösuositus pysyy.

Ennen kuin rokote on käsillä, varovaisuus on ainut suojakeino niin tautia kuin yhteiskunnan laajempi rajoituksiakin vastaan. Viranomaisten suositukset on nyt syytä ottaa tosissaan.