Pääkirjoitus: Estonian katastrofista 25 vuotta—Merenkulun turvallisuus on edistynyt paljon neljännesvuosisadassa

Matkustaja-alus Estonian uppoamisesta Itämerellä tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Myrsky-yönä sattuneessa onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä, joista suurin osa oli ruotsalaisia ja virolaisia. Suomalaisia kuoli 10. Merestä saatiin pelastettua 137 ihmistä, joista kolme oli suomalaisia. Estonian uppoaminen on Itämeren rauhan ajan suurin katastrofi merenkulussa.

Neljännesvuosisata myöhemmin voidaan kysyä, olisiko tällainen katastrofi edelleen mahdollinen. Kaikkea voi sattua, mutta merenkulun turva-asioissa on otettu pitkiä edistysaskelia sitten Estonian päivien.

Parannusta on tapahtunut niin teknisten laitteiden laadussa kuin määrässä. Myös pelastushenkilöstöä on enemmän kuin 1990-luvun puolivälissä, ja henkilöstön koulutusta on lisätty. Nykyisin tiedetään, keitä merellä liikkuu ja missä he ovat.

Onnettomuuden sattuessa hätäkutsut lähtevät nykyisin huomattavasti nopeammin niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin pelastusviranomaisille. Estonian onnettomuusyönä oltiin vielä puhelinten varassa, mikä hidasti pelastustoimien alkamista. Päivystysvuoroissakin on nyt enemmän väkeä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on tiukentanut alusten teknisiä vaatimuksia.

Hienoista laitteista ja kasvaneista resursseista huolimatta mihinkään täydelliseen turvallisuuden tunteeseen ei ole syytä tuudittautua. Merellä on valtava voima ja sitä pitää kunnioittaa. Vähintään yhtä tärkeää kuin kehittää pelastustoimia, onkin huolehtia, että onnettomuuksien riski on pieni. Merenkulkijoiden, niin päällystön kuin miehistönkin koulutuksen, luotsauksen ja alan valvonnan tulee säilyä korkealla tasollaan.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi