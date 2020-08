Pääkirjoitus: Demareilta on lupa odottaa talous- ja työllisyyslinjauksia – SDP:n puoluekokous nostaa pääministeri Marinin vihdoin myös puolueen puheenjohtajaksi

SDP:n historian 46. puoluekokous käynnistyy lauantaina.

Kokoukseensa demarit pääsevät pitkästä aikaa poikkeuksellisen hyvästä tilanteesta maan ykköspuolueen paikalta ja vailla puoluetta jakavia linjaeroja. SDP on pääministeripuolue, eduskunnan suurin puolue ja myös gallupien kärki.

Se on myös saanut läpi puolueelle tärkeitä asioita, kuten hoitajamitoituksen ja hoitotakuun.

Kokouksen merkittävimmät päätökset liittyvät henkilövalintoihin. Harva muistaa, että SDP:n puheenjohtaja on sunnuntaihan saakka Antti Rinne.

Rinne jättää kokouksessa paikkansa, ja uudeksi puheenjohtajaksi nousee ilman vastaehdokkaita pääministeri Sanna Marin.

Marin on pääministerinä saanut vahvan aseman, ja koronakriisin hoito on vain vahvistanut sitä. SDP:n gallupmenestys on laskettu pitkälti juuri Marinin ansioksi.

Korona on vienyt paljon tilaa SDP:n omilta poliittisilta näkemyksiltä, joita odotetaan nyt Marinin linjapuheessa.

EU-tukipakettia Marin on ollut itse sorvaamassa, ja SDP on muutenkin taustaltaan vahva EU-puolue. Sen sijaan esimerkiksi kotimaan politiikkaan liittyviä työllisyyslinjauksia on kuultu toistaiseksi vähän, vaikka odotuksia on paljon.

Sama koskee koronakriisin runtelemaa valtion taloutta. Vaikka monien talousasiantuntijoiden mukaan ainakin seuraava vuosi on vielä elvytyksen aikaa, pääministeripuolueelta on lupa odottaa tulevia valtiontalouden tasapainottamiseen liittyviä linjauksia.

Kaakkois-Suomessa on muutakin jännitettävää. Imatralainen kansanedustaja Niina Malm on tarjolla puolueen varapuheenjohtajaksi, ja hänellä on takanaan suurimman demaripiirin elin Kaakkois-Suomen tuki.

Marinin lisäksi puheenjohtajistoon on tarjolla kaksi muutakin ministeriä. Se voi olla ay-taustaisen Malmin etu. Työväenpuoluetta ei voi johtaa pelkästään mustien ministeriautojen takapenkeiltä. Ovakon terästehtaan pääluottamusmies Malmilla on tuntuma duunariarkeen.