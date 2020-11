Pääkirjoitus: Eivät etätyöt pelkästään iloa tuota

Työterveyslaitoksen tutkimus keväällä kertoi etätöiden parantaneen työntekijöiden elämänlaatua. Monien ajankäyttö tehostui, eikä työmatkoihin tarvinnut enää uhrata vapaa-aikaa.

Nyt pitkä etätyöputki alkaa synnyttää myös kielteisiä vaikutuksia. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa kerrotaan työntekijöiden tylsistymisestä, vuorovaikutuksen vähenemisestä ja huonosta ergonomiasta. Myös esimiestyön haasteet ovat nousseet esille, kun viestintä ja vuorovaikutteisuus muuttuvat olennaisesti.

Ei ihme, että kielteisiä vaikutuksia ilmaantuu. Suomalaiset työpaikat ja työntekijät eivät olleet keväällä valmiita nopeaan ja rajuun muutokseen. Kokonaiskuvassa muutos on sujunut hyvin. Ainakin etätyö on pitänyt koronatartunnat kurissa. Vain kymmenen prosenttia korona-altistumisista on tapahtunut työpaikoilla.

Etätyön sujumiseen kannattaisi panostaa, vaikka pandemia jonain päivänä hellittääkin. Työelämän vaatimukset kasvavat, ja siksi vapaus valita työn tekemisen paikka olisi kelpo työkalu. Tämä on mahdollista monissa asiantuntijatöissä.

Myös taloudelliset syyt puoltavat etätöiden yleistymistä. Yritysten kannattaa maksaa omistamistaan tai vuokraamistaan tiloista mahdollisimman vähän ja panostaa vapautuvat rahat esimerkiksi tuotekehitykseen ja henkilöstöön.

Väsymys etätöihin voi kertoa myös yleisestä koronauupumuksesta. Kun tartuntamäärät kääntyivät alkukesällä laskuun, moni ajatteli työn ja muun elämän palaavan hiljalleen normaaliksi. Nyt pandemia kurittaa rankasti Eurooppaa, ja Suomessakin on palattu kevään tartuntalukemiin.

Kun ei ole realistista kuvaa siitä, milloin pandemia väistyy, alkaa arki tuntua raskaalta. Ihmisiä uuvuttaa myös jatkuvasti voimistuva pimeys. Valoa elämään ja töihin pitäisi löytää nyt tavalla tai toisella.