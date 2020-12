Pääkirjoitus: Rokotusten alkaminen tuo helpotusta

Synkän koronatilanteen keskellä syntyi vihdoin hyviä uutisia: ensimmäiset rokote-erät voidaan saada jo joulunpyhien tienoilla.

Pisimmälle rokotteen myyntiluvan saamisessa ovat ehtineet yhdysvaltalainen Pfizer ja saksalainen Biontech. Euroopan lääkeviraston odotetaan antavan rokotteelle myyntiluvan jo ensi maanantaina. Jos Euroopan komissio vahvistaa myyntiluvat tämän jälkeen ja valtioneuvoston kanslian asetus valmistuu ajoissa, rokotukset voidaan parhaimmillaan aloittaa jo ennen vuoden vaihdetta.

Kehitys on ollut ilahduttavan nopea. Alun perin lääkeyh-tiöt arvioivat, että rokotukset voisivat olla saatavilla vasta ensi vuoden puolella. Kehitystyössä ei ole sivuutettu mitään vaadittavaa tutkimusvaihetta, eikä rokotuksilla ole todettu vakavia haittoja.

Ensimmäinen rokote-erä on pieni. Aluksi voidaan rokottaa vain terveydenhuollon kärkiporukka. Ne, jotka hoitavat koronapotilaita. Potilaiden määrät ovat kasvaneet. On herännyt aito huoli henkilökunnan riittävyydestä ja jaksamisesta.

Samaan aikaan myös hyvää on tapahtunut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lähes kolmannes uusista tartunnoista Suomessa on todettu henkilöllä, jotka ovat olleet karanteenissa. Taudin leviämisen riski on tällöin huomattavasti pienempi. Keväällä kuolemantapauksia oli pahimmillaan kahdeksan päivässä, nyt niitä on ollut noin kolme päivässä.

Jouluun on viikko aikaa. On viisasta välttää pahimmat jouluruuhkat ja tehdä ostoksia myös verkossa. Joulunpyhät tulee viettää kotioloissa ja välttää matkustamista.

Vielä ei voi hengähtää, vaikka hyvistä uutisista voikin iloita. Ennen laajamittaista rokottamista nykyisistä ohjeista ei voida tinkiä. Taudin ehkäisy on edelleen kunkin oman aktiivisuuden varassa: käsihygienia, kasvomaskit, turvavälit ja etätyö mahdollisuuksien mukaan ovat yhä ratkaisevat keinot ehkäistä tartuntoja.

