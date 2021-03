Suomen hallitus määräsi viime torstaina maahan sulkutilan. Samana päivänä Etelä-Karjala siirtyi epidemian leviämisvaiheeseen. Tautitilannetta kuvaavalla asteikolla luokittelu on korkein.

Ilma oli täynnä kysymyksiä: mitä tämä tarkoittaa? Alueellinen tilannekuvaryhmä ilmoitti kuuden hengen kokoontumisrajoituksesta yksityistilaisuuksissa. Tälle päätökselle sekä muille tiukennuksille odotettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) pikaisesti selkänojaa, ja odotetaan yhä. Pahoin kuormittunut AVI lupasi viimein keskiviikkona, että päätöksiä olisi luvassa tänään. Käytännössä maakunnassa on ennen sitä voimassa esimerkiksi AVIn asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus, vaikka tilannekuvaryhmässä raja vedettiin jo viime viikolla kuuteen.

Hallituksen reippaaseen yritykseen herätellä kansaa tuntuu jääneen aukkoja. Tiloissa sallitusta väkimäärästä hallituksella ja AVIlla lienee vieläkin eri käsitys. Ravintoloiden sulkemiseen käytetään liian järeitä työkaluja. Valmiuslakia oltiin ottamassa käyttöön ilman sen vaatimaa käyttöönottoasetusta. Täältä alueilta voi huomata, että myöskään linjausten jalkauttamista ei oltu mietitty aivan loppuun asti.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vetämä tilannekuvaryhmä on patistanut kuntia ottamaan käyttöön kaikki omassa päätösvallassaan olevat rajoitukset. Osa kunnista odottaa silti AVIn ohjeita. Esimerkiksi Ruokolahdella ja Rautjärvellä pohditaan kirjaston, kunnantalon ja liikuntahallin tulevaa toimintaa.

Tämä on ymmärrettävää. Sulkutoimet kohdistuvat paikallisiin ihmisiin alueilla, joissa tartuntatapaukset ovat vähäisiä. Rajoitusten on oltava oikea-aikaisia ja myös oikean kokoisia, jotta niitä noudatetaan. Rajoituksilla puututaan kansalaisten perusoikeuksiin. Laillisen pohjan on oltava kunnossa.

Etelä-Karjalassa kerrottiin keskiviikkona 15 uudesta koronatartunnasta. Määrä on maakunnalle suuri, eikä kriisitietoisuuden heräämisestä liene enää epäilystä. Sillä aikaa, kun viranomaiset tulkitsevat pykäliään, tavallinen kaduntallaaja tietää kyllä, mitä tehdä. Nyt pysytään kotona.