Pääkirjoitus: Tietojen pimittäminen eduskunnalta on vakava väite

Paljastukset kaatuneen sote-uudistuksen ympärillä vain jatkuvat. Helsingin Sanomat kertoi eilen valtiovarainministeriön virkamiesten mahdollisesti pimittäneen eduskunnalta uudistuksen ratkaisevilla hetkillä tietoja.

Tiedot olisivat HS:n mukaan voineet johtaa lainmuutoksiin, jotka puolestaan olisivat estäneet sote-uudistuksen toteutumisen aikataulussa. Näin pitkälle ei koskaan menty, koska eduskunnan puhemies katkaisi uudistuksen käsittelyn. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg on kiistänyt lehden tiedot.

Suomalainen virkamieskunta on ollut tunnettu luotettavuudesta ja puolueettomuudesta. Epäily tahallisesta salailusta horjuttaa tätä luottamussuhdetta. On tärkeää, että asia selvitetään kunnolla. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoi jo eilen ottaneensa asian omasta aloitteestaan tutkittavakseen. Siitä on myös tullut kanteluita virastoon.

Jos tutkimuksissa osoittautuu, että tietoja on tahallisesti pimitetty, on kyse vakavasta asiasta. Perustuslaki turvaa eduskunnan tiedonsaannin. Virkamiesten on valmistelussa toimitettava sille kaikki tarpeelliset ja oikeat tiedot. Kaikkia koskettaneessa ja poliittista kenttää voimakkaasti jakaneessa sote-asiassa tietojen oikeellisuudella oli erityinen merkitys.

Nyt näyttää siis, että valmistelussa on ajettu hallituksen poliittisiin tavoitteita. Tämä seikkahan tuli jo esille valtioneuvoston kanslian sote-valmistelusta laatimassa raportissa, jossa todettiin poliittisen ohjailun olleen hyvin voimakasta. Oikeuskanslerin olisikin hyvä tutkimuksessa ottaa kantaa siihen, miten pitkälle virkamies voi sitoutua hallituksen politiikkaan.

Markku Kumpunen

