Pääkirjoitus: Uudet rajoitukset eivät enää hätkähdytä itärajalla

Hallitus ilmoitti perjantaina uusista maahantulorajoituksista koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Vaikutuksia Kaakkois-Suomen rajalle on kaksi: Imatran rajanylityspaikka suljetaan kokonaan henkilöliikenteeltä, ja rajoilla aloitetaan ylittäjien koronatestaaminen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistää testit todennäköisesti tulevana torstaina.

Imatran henkilöliikenteen osalta muutos menee myöhemmäksi. Venäjälle viestitään asiasta valtioiden virallisen protokollan mukaan nootilla, mistä viiden vuorokauden jälkeen sulku tulee voimaan. Tällä erää hallitus on linjannut Imatran liikkumisrajoituksen kestävän 30 vuorokautta.

Suomen länsirajoilla hallituksen tuoreilla rajoituksilla on isoja vaikutuksia. Itärajalla seuraukset ovat pienimmät. Suomen ja Venäjän rajalla ohjeet ovat olleet jo tähän mennessä selvästi tiukempia kuin sisärajoiksi luokiteltavilla länsirajoilla.

Itärajalla rajoituksilla on toki ollut jo nyt jättimäisiä taloudellisia vaikutuksia. Vilkkaampaa liikennettä kaipaa silti harva.

Henkilöliikennettä on rajoitettu jo nyt, mutta tavaraliikenne on saanut kulkea tähänkin asti ja saa kulkea jatkossakin. Ylitysmäärä Kaakkois-Suomen rajavartioston neljällä asemalla on jo tällä hetkellä murto-osan koronaa edeltävästä ajasta. Kun viime vuoden tammikuussa rajan ylitti päivittäin keskimäärin yli 20 000 ihmistä, kuluvan vuoden tammikuussa päivälukema on ollut noin 1 500 ihmistä. Tästä noin 70 prosenttia oli tavaraliikennettä.

Viranomaisillakaan ei tunnu olevan selvää käsitystä naapurimaan koronatilanteesta. Varmaa kuitenkin on, että koronaa on siellä Suomea enemmän ja rajan takaa on myös tullut tartuntoja alueelle. Ylittäjissä on ollut myös niitä, jotka eivät ole jääneet karanteeniin.

Eksotelle uusi testausvelvoite tarkoittaa työtä. Raja-asemille pitää todennäköisesti rakentaa konteista väliaikaiset tilat ja siirtää henkilökunta tehtävään.

Nähtäväksi edelleen jää, kuinka moni rajanylittäjä vapaaehtoiseen testiin lopulta suostuu.