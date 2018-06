Pääkirjoitus: EU löysi yhteisen linjan maahanmuuttoon

Euroopan unioni löysi yllättävän jouhevasti yhteisen sävelen maahanmuuttolinjaansa. Unioni päätti perustaa maihinnousukeskuksia Pohjois-Afrikkaan ja Eurooppaan. Linjaus on merkittävä paitsi Euroopan myös afrikkalaisten turvapaikanhakijoiden kannalta.

Henkensä kaupalla Välimeren yli Eurooppaan pyrkiminen muuttuu linjauksen myötä nykyistä hallitummaksi. EU:n kannalta yhtenäinen linja on laajemminkin arvokas, koska monessa muussa asiassa unionin eripuraisuus on syönyt sen uskottavuutta.

Pääministeri Juha Sipilä kehui päätöksen olleen Suomen linjan mukainen. Varmasti niinkin, mutta ennen kaikkea arvokasta oli se, että myös Italia hyväksyi linjauksen. Tuore Sipilän kollega Giuseppe Conte oli aluksi poikkiteloin, mutta taipui myöhemmin EU:n linjaukseen. Italialle pakolaisongelma on ollut hankala, joten nyt tehty päätös palvelee varmasti myös saapasmaata.

EU:n linjaus merkitsee sitä, että turvapaikkaan oikeutetut siirretään keskuksista EU-maihin vapaaehtoisuuteen perustuen. Ne, joille turvapaikkaa ei myönnetä, palautetaan suoraan lähtömaihin. Mitään automaattia ei siis ole synnytetty. Moni konkreettinen asia odottaa vielä ratkaisuaan, mutta periaatteellisella tasolla linjaus auttaa hallitsemaan pakolaisvirtaa.

Inhimillisesti katsoen EU:n päätöksen pitäisi parantaa maailmaa. Surkeita elinoloja, vainoa ja suoranaista kuolemanpelkoa pakenevien ihmisten hätähuutoon pitää vastata. Nyt tehty linjaus lääkitsee tätä epäkohtaa.