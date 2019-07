Pääkirjoitus: Hallituksen sisäinen nokkapokka voi syödä sen arvovaltaa — erityisesti keskusta kaipaa nyt uutta puheenjohtajaa ja linjanvetäjää

Antti Rinteen hallitus on ehtinyt työskennellä noin kuukauden päivät.

Suuria päätöksiä tai linjanvetoja ei vielä ole tehty, mutta ensimmäistä kuukautta on värittänyt hallituspuolueiden välinen riitely.

Erityisesti korviin käy keskustan ja vihreiden nokittelu aina sellutehtaista norpan suojeluun ja aktiivimallista pakolaispolitiikkaan.

Suuresta yllätyksestä kaksikon kohdalla ei ole kyse. Puolueiden yhteinen historia hallitustyöskentelystä on ohut. Puolueiden kannattajilla on muutenkin erilaiset taustat ja arvomaailma.

Lisäksi hyvässä muistissa on viime vaalikausi, jolloin vihreät moukaroi oppositiosta syviä lommoja pääministeripuolue keskustan kylkeen.

Keskustalle lähtö hallitukseen ei karun vaalitappion jälkeen ollut helppoa, ja puolue on käytännössä ilman johtajaa. Erostaan vaalien jälkeen ilmoittanut edellisen hallituksen pääministeri Juha Sipilä on toki edelleen puheenjohtaja, mutta on vetäytynyt jo taka-alalle.

Osa keskustasta kuuluvista kommenteista menee johtajuuspulan piikkiin. Puolueen linja odotettavasti jäntevöityy, kun se saa uuden puheenjohtajan syksyllä.

Vihreät uusiutui viime vaaleissa eduskuntaryhmää myöden.

Kokemus hallitustyöskentelystä on monille uutta, vaikka puolueen ulkoministeri Pekka Haavisto onkin koko hallituksen kokeneinta kaartia. Esimerkiksi puolueen uusi puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo on hänkin ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Pääministeri Antti Rinne otti nokitteluun lyhyesti kantaa maanantaina. Rinne ei ollut huolissaan, mutta hän olisi jättänyt puheenvuorot pitämättä.

Rinteen sovitteleva ote istuu hyvin pääministerille. Toisaalta vastuuta hallituksen eheydestä ja toimintakyvystä on otettava kaikissa puolueissa.

Jatkuessaan tarpeeton piikittely syö hallituksen arvovaltaa ja voi vaikeuttaa päätöksentekoa.