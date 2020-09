Pääkirjoitus: Rahanpesu tuli taas uutisiin

Salaisten raporttien vuoto julkisuuteen on paljastanut laajat rahapesuepäilyt ympäri maailmaa. Pankit ovat tehneet ilmoituksia epäillystä rahanpesusta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaiselle talousrikoksien tutkimiseen erikoistuneelle yksikölle. Yle ja sen jälkeen muut suomalaiset mediat uutisoivat viikonlopun aikana lonkeroiden ulottumisesta kaivonyhtiö Terrafameen ja jääkiekkoseura Jokereihin.

Kainuussa toimiva entinen Talvivaara, nykyinen Terrafame tuntuu pysyvän sitkeästi ikävien uutisten keskiössä. Terrafamen osittain omistavaa Trafigura-konsernia epäillään satojen miljoonien eurojen siirtämisestä veroparatiisiyhtiöihin.

Trafigura omistaa Terrafamesta noin 15 prosenttia. Pääomistaja eli Suomen valtion omistaa Suomen Malminjalostus Oy:n kautta yhtiöstä yli 70 prosenttia. Uutinen Trafiguraan liittyvistä vakavista talousrikosepäilyistä pakottaneekin myös Suomen valtion miettimään omistustaan yhtiössä. Valtio haluaa toimia omistajana nuhteettomasti ja vastuullisesti. Siksi Trafiguraan liittyvät epäilyt ovat ongelmallisia valtion kannalta.

Trafigura ei ole heppoinen yritys. Se on yksi maailman johtavista raaka-aineiden toimittajista. Jättimäisen yhtiön liikevaihto on yli 80 miljardia euroa. Yritys ei ole ensimmäistä kertaa kohun keskiössä. Se on käynyt pakotteiden vastaista kauppaa Irakin kanssa ja syyllistynyt vakavaan ihmisiä sairastuttaneeseen ja tappaneeseen ympäristörikokseen Norsunluurannikolla.

Rahanpesu on talouden doping. Hämäräperäiset toimijat ovat usein askeleen edellä viranomaisia. Rahanpesun kitkemistä vaikeuttaa se, että siihen ei suhtauduta ehdottoman kielteisesti kaikkialla. Kun porsaanreikiä syntyy, taitavat toimijat käyttävät niitä hyväkseen.

Onneksi paljastuksia tehdään. Sen jälkeen tutkitaan ja tarvittaessa tuomitaan.