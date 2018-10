Pääkirjoitus: Alexander Stubbin menestys komissaarikisassa riippuu Saksan valinnoista

On harvinaista, että suomalaisia poliitikkoja on vakavasti ehdolla kahteenkin todelliseen eurooppalaiseen huippuvirkaan. Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb (kok.) ilmoitti tiistaina pyrkivänsä Euroopan komission seuraavaksi puheenjohtajaksi. Vuoden päästä vapautuu myös Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtajan paikka. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.) tai hänen edeltäjänsä Erkki Liikanen (sd.) ei ole ilmoittanut tavoittelevansa tehtävää, mutta kummankin nimi on tullut esiin johtajaspekulaatiossa eurooppalaisissa tiedotusvälineissä.

Sinivalkoisten lasien läpi katsottuna Stubbin edellytykset ja mahdollisuudet vaikuttavat hyviltä. Hän on entinen pääministeri, puhuu sujuvasti EU:n pääkieliä ja on tunnetusti hyvin EU-myönteinen. Hän myös edustaa EU:n parlamentin suurinta ryhmää Euroopan kansanpuoluetta EPP:tä, joka kokoontuu marraskuussa Helsinkiin valitsemaan omaa kärkiehdokastaan komission johtoon. Urheilumies Stubbilla on siis ”kotikenttäetu” valintaa tehtäessä.

Lisämausteen asiaan tuovat kevään eduskuntavaalit, jotka uusimpien kannatusmittausten perusteella voivat tehdä SDP:stä pääministeripuolueen. Demareilla saattaa tuolloin olla omakin ehdokas Suomen seuraavaksi komissaariksi.

Komission puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan valinnat ovat sidoksissa toisiinsa. Suomalaisehdokkaiden mahdollisuudet paranevat tai huonontuvat sen mukaan, mitä Saksa päättää tavoitella. Jos, kuten nyt tulkitaan, Saksa haluaa EKP:n pääjohtajuuden itselleen, niin Stubbin mahdollisuudet kasvavat. Jos Merkel painottaakin komissiota, niin EKP:n pääjohtaja tulee silloin muualta.

Markku Kumpunen

