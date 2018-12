Pääkirjoitus: Yhteinen aika on hyvä lahja lapselle ja nuorelle

Suomalaiset hiljentyvät tänään joulunviettoon. Jouluaaton perinteisiin kuuluu kynttilöiden sytyttäminen läheisten haudoilla ja jouluherkuista nauttiminen. Aattoilta huipentuu – ainakin lapsiperheissä – lahjojen antamiseen ja saamiseen. Kovista ja pehmeistä paketeista paljastuu toiveiden mukaisia lahjoja ja myös iloisia yllätyksiä.

Nyt vietetään vahvasti ”työntekijäjoulua”. Kun joulunpyhiä edelsi viikonloppu ja monet ovat myös välipäivät poissa töistä, on vapaata reilusti toista viikkoa. Näin pitkä vapaa tarjoaa mahdollisuuden valmistautua joulun kiireisiin stressittömästi sekä toisaalta palautua työpaineista ennen ”härkäviikkojen” alkamista.

Toivottavasti vapaa-aikaa muistetaan käyttää myös perheen kanssa. Lahjatavaroiden lisäksi moni lapsi ja nuori toivoo lisää perheen yhteistä aikaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n viikko siten julkistaman kouluterveyskyselyn tulosten mukaan yli kolmannes 4.–5.-luokkalaisista ja 8.-9.-luokkalaisista haluaisi viettää enemmän aikaa vanhempiensa kanssa. Perheen merkitys ei vähene lapsen varttuessakaan, sillä toisen asteen opiskelijoilla on samanlainen toive.

Yhdessäolo on paitsi mukavaa, niin se on lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta myös tärkeää. On todettu, että lapset, jotka kokevat perheen yhteisen ajan riittämättömäksi, osallistuvat useimmin kiusaamiseen, tuntevat itsensä sairaammaksi, pitävät koulunkäynnistä vähemmän ja kokevat enemmän yksinäisyyttä. Ne ovat asioita, joita ei rahalla tai tavaroilla voi poistaa lapsen elämästä.

Vanhemmat voisivat siis laittaa älypuhelimensa syrjään ja nauttia vapaistaan yhdessä perheen kanssa.

Markku Kumpunen

