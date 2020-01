Pääkirjoitus: Kaikki langat Venäjällä ovat edelleen Putinin käsissä – Venäjän presidentti käytti valtaansa, eikä kyse ole sattumapääministeristä

Venäjän hallitus erosi viime viikolla ja presidentti Vladimir Putin nimitti saman tien uudeksi pääministeriksi verohallinnon pääjohtajan Mihail Mišustinin.

Hallituksen ja pääministerin vaihdoksen nopeus ja yllätyksellisyys vahvistavat kuvaa Venäjästä arvaamattomana naapurina. Merkkejä vaihdoksesta ei ollut näköpiirissä. Sen sijaan keskustelua Putinin seuraajasta on jo käyty.

Nopea vaihdos ei tarkoita sitä, että Mišustin olisi valikoitunut tehtävään sattumalta. Ennemminkin se kertoo siitä, että langat Venäjällä ovat edelleen vahvasti vallanvaihdosta ohjailleen presidentti Vladimir Putinin käsissä.

Voi hyvin olla, että niin on myös vuoden 2024 jälkeen, kun Putinin meneillään oleva presidenttikausi päättyy. Ote ja aloitteet edessä oleviin presidentin valtaoikeuksiin liittyviin perustuslain muutoksin pysyvät edelleen Putinilla.

Mišustinin liikkeitä seurataan Suomessa luonnollisesti tarkkaan. Myös Kaakkois-Suomessa on hyvä pitää silmät auki.

Alueella on useita kansainvälisiä rajanylityspaikkoja ja vahvaa aluetason yhteistyötä erityisesti Pietarin vaikutuspiirissä. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa odotetaan jo noottien vaihtoa Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisestä.

Mihail Mišustin on kansainvälisestikin melko tuntematon hahmo, mutta hänellä on maine tehokkaana verohallinnon johtajana. Putin hakeekin nimityksellä muutosvauhtia Venäjän hallinnon uudistuksiin laajemmin.

Mihail Mišustin on taustaltaan moskovalainen, kun edeltäjä Dmitri Medvedjev on Putinin tapaan pietarilainen. Kenties Venäjän hallinnon Pietari-keskeisyys on myös vaikuttanut nimityksen taustalla?

Kaakkois-Suomessa uusi pääministeri tunnetaan heikosti, jos ollenkaan. Tausta Moskovasta voi hyvinkin tarkoittaa sitä, että uudelle pääministerille lähialueyhteistyö ei ole kovinkaan tuttua.

Harri Manskinen

harri.manskinen@esaimaa.fi