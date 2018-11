Pääkirjoitus: Ukrainan kriisi laajeni merelle

Ukrainan kriisi siirtyi uuteen vaiheeseen, kun Venäjän joukot avasivat tulen ja valtasivat kolme ukrainalaista alusta Mustallamerellä. Kansainvälisten lakien mukaan meren ja väylien pitäisi olla vapaita kulkea, mutta valtaamisen lisäksi Venäjä sulki pääsyn Asovan merelle ajamalla aluksen poikittain Kertšinsillan alle.

Venäjä ehti jo avata väylän uudelleen, mutta silti välikohtaus on herättänyt suurta huolta maailmalla. Presidentti Sauli Niinistön mukaan on vaarana, että kriisi eskaloituu eli laajenee. Hän toivoi kansainvälisen yhteisön välitöntä reagoimista tilanteeseen ja riippumatonta kansainvälistä tutkimusta tapahtumista, jotta tilanne saataisiin vakautettua. YK.n turvallisuusneuvosto kutsuttiin hätäkokoukseen jo maanantaina, ja myös Nato aikoo käsitellä asiaa.

Huoli on aiheellinen, sillä nyt Venäjän asevoimat hyökkäsivät täysin avoimesti Ukrainan asevoimia vastaan. Tähän saakkahan se on pyrkinyt väittämään, että Ukrainassa on kyse vain kapinallisten ja Ukrainan välisestä konfliktista. Nyt maat ovat julkisesti vastakkain, eli konfliktin laajeneminen on mahdollista, jos välikohtaukset jatkuvat.

Venäjä perusteli tykkiveneiden valtausta ja väylän sulkemista syyttämällä Ukrainaa sääntöjen, muun muassa ilmoitusvelvollisuuden, rikkomisesta. Ukraina on kiistänyt syytökset. Venäjän toimet vaikuttavatkin kiusaamiselta ja halulta näyttää, mihin toimiin se on tarvittaessa valmis eli sulkemaan Ukrainan ulos Asovan mereltä. Siellä olevat satamat ovat tärkeitä Ukrainan taloudelle, mutta sen on vaikea vastustaa Venäjän voimaa. Väylän pitämiseen avoinna tulee löytää diplomaattinen ratkaisu.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi