Vanhustenhoito nousi alkuvuonna kuumaksi kysymykseksi valtakunnallisesti. Aihe herättää huolta myös Etelä-Karjalassa.

Niin palvelutaloista kuin kotihoidostakin on kantautunut huonoja uutisia. Hoitokodeissa on kiirettä ja liian vähän henkilökuntaa, kotihoitoon jää liian huonokuntoisia ihmisiä ja hoitajilla on kiire.

Viimeksi Imatralla uutisoitiin vanhuksesta, joka kuoli tulipalossa. Omaisten mukaan tämä oli liian huonokuntoinen kotihoitoon. Hoitopaikkaa oli haettu useita kertoja.

Eksote on todennut kotihoidosta päättävillä olevan tapauksesta erilainen käsitys kuin omaisilla. Yksittäistapaukset ovat aina monisyisiä. Hyvää on, että Eksote on pyytänyt Aluehallintovirastoa selvittämään, onko se menetellyt väärin.

Vanhusten määrä lisääntyy hurjaa vauhtia koko Suomessa, mutta erityisesti Etelä-Karjalassa, suhteessa muuhun väestöön. Hoidettavien määrä lisääntyy. Vaikka kuinka tekemistä tehostetaan, hoitamiseen tarvitaan tulevaisuudessa lisää rahaa.

Eksotea koskevasta viimeaikaisesta keskustelusta voi päätellä miten hankala yhtälö tämä on. Väestöpulan kanssa kamppailevat kunnat eivät kestä kulujen kasvua. On helppo ennustaa, että lisää säästöjä ja veroja on tulevina vuosina tulossa. Se ei silti vielä paranna hoitoa.

Niin kotihoidon kuin palveluasumisenkin osalta yksi ratkaistava ongelma on henkilökunnan puute. Avoimiin työpaikkoihin pitää jatkossa saada koulutettua työvoimaa.

Palveluasumisen osalta poliittinen keskustelu on keskittynyt hoitajamitoituksen nostamiseen ja valvonnan lisäämiseen. Joissain kunnissa on kokeiltu myös sairaanhoitopiirin ja hoitoyhtiön välisten sopimusten julkistamista kuntalaisille. Etuna on, että myös omaiset näkevät, mitä voivat yritykseltä odottaa.

Ratkaisuja pitää hakea, ja nopeaa uudistamista tarvitaan. Kielteisten uutisten keskellä on silti hyvä muistaa, että moni hoidettava Etelä-Karjalassa vanhus elää hyvää elämää myös Etelä-Karjalassa.