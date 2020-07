Pääkirjoitus: Yritysten pelastustalkoot jatkuvat, ja se on tarpeen

Koronaepidemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yrityksille singahti tiistaina viides tukimuotoinen pelastusrengas, kun yritysten kustannustuen haku avautui.

Kesäkuun alkupuolella päättyneet Business Finlandin ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten järjestelmät edellyttivät muun muassa kehittämishankkeita. Ravintola-alan erityistuki oli räätälöity yhdelle toimialalle. Edelleen haettavana oleva yksinyrittäjien tuki kertoo nimensä mukaisesti kokorajauksesta.

Nyt tarjolla on yleinen tuki palkkoihin ja muihin kuluihin, koska kiinteät kustannukset juoksivat keväällä myös sinä aikana, kun kassavirta oli tyrehtynyt.

Yrittäjäjärjestö on todennut tuen erittäin tervetulleeksi. Edunvalvoja on nostanut esiin epäilyn 300 miljoonan euron tuen riittävyydestä.

Tuki ei ehtinyt pahimpaan rajoitusaikaan, mutta sen odotetaan pelastavan vielä monia yrityksiä konkurssilta. Niitä on kirjattu yhä melko vähän pelkoihin nähden. Kuntien piikissä on myös vielä paljon varaa rahoittaa yksinyrittäjiä.

Yrityksiä on tultu vastaan myös lomautuksia ja työnantajamaksuja helpottamalla.

Tähänastinen tilanne antaisi aiheen uskoa, että yrityskenttä voi selvitä melko vähäisin vaurioin viruksesta. Tilanteita on kuitenkin monenlaisia, ja jos ennustukset siitä, että teollisuus kohtaa vaikeimmat ajat vasta syksyllä, toteutuvat, saattaa valtio joutua uusiin pelastustoimiin.

Kustannustuki ei irtoa automaattisesti. Määrä on sidottu yrityksen liikevaihtoon ja kuluihin, ja liikevaihdon putoaminen huhti-toukokuussa pitää osoittaa edellisvuoteen verraten. Hakemuksia ei kuitenkaan kannata jättää tekemättä, jos oikeata tarvetta on ja jos siten on pelastettavissa yrityksen jatkuvuus ja työpaikat. Hakuun saa neuvontaa esimerkiksi yrityskehittäjiltä tai pääosoitteesta Valtiokonttorista.

Häiriötilannerahoituksessa valtio velkaantuu lisää, mutta tämä nyt on vain siedettävä ja luotettava siihen, että tuet maksavat itsensä takaisin. Kevään yritystukia saattoi kiireessä päätyä tahoille, joilla ei ollut akuuttia hätää, mutta sittenkin lipsahduksia on todennäköisesti vähän, ja viranomaisten jälkiseuranta on pidetty yllä.