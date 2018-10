Pääkirjoitus: Urheilun ahdistelukulttuuriin puututtava napakasti

Selvitys jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueissa tapahtuneesta ahdistelusta on pysäyttävä. Suomen urheilun eettisen keskuksen, SUEK:n kyselyn mukaan joka kymmenes naisten, tyttöjen, poikien ja miesten maajoukkueissa vuosina 2017 ja 2018 esiintynyt pelaaja kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää. Kyselyyn vastasi 496 maajoukkuepelaajaa. Yli 400 pelaajaa jätti vastaamatta.

SUEK teki selvityksen Palloliiton ja Jääkiekkoliiton pyynnöstä, kun mediassa alkoi levitä uutisia urheilun ahdistelutapauksista. Jalkapallon ja jääkiekon suuntaan voi antaa pisteet aktiivisuudesta. Näissä lajiliitoissa on arvioitava tarkasti, mihin ahdisteluselvitys johtaa. Samalla urheilujärjestöt joutuvat miettimään ennaltaehkäiseviä keinoja, joilla ahdistelu estetään tulevaisuudessa.

SUEK:n selvitys ei kertonut sitä, ovatko ahdistelijat pelikavereita vai valmentajia, huoltajia tai joukkueen johtoon kuuluvia. Asia ei paljastunut, koska suuri osa ahdistelusta ilmoittaneista ei uskaltanut osoittaa ahdistelijaa.

Nyt kyselyyn vastasivat maajoukkuepalloilijat, jotka ovat lajinsa eliittiurheilijoita. Heidän asemansa lajiyhteisössä on merkittävämpi kuin seurojen rivi- tai reservipelaajien. Silti vastausprosentti ja ahdistelijoista vaikeneminen saattaa kieliä suurta varovaisuutta.

Yleistää ei voi. Suurin osa urheilijoista saa harrastaa tai pelata ammatikseen turvallisesti. Suurin osa valmentajista käyttäytyy moitteettomasti. Jalkapallon ja jääkiekon kannalta on olennaista, että nyt tutkimuksessa esiin tulleeseen ongelmaan puututaan napakasti. Ahdistelija ansaitsee kovat rangaistukset myös lajin sisäisessä kurinpidossa.