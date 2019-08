Pääkirjoitus: Valvontakanava närästää sotilaita

Puolustusvoimissa perusteilla oleva valvontakanava kuohuttaa. Puolustusvoimien johto haluaa testata sisäistä ilmiantokanavaa, jossa työntekijät voivat ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, jos armeijassa touhutaan lainvastaisesti tai epäasiallisesti.

Kohu syntyi, kun Upseeriliitto ja Päällystöliitto kritisoivat kokeilua kärkevästi. Kritiikissä pelättiin sitä, että kanavaan tehdään asiattomia ilmoituksia, joiden motiivit voivat olla hyvin kyseenalaisia. Kommentit kertovat siitä, että kovin lujaa luottamusta työkavereiden arviointikykyyn ei armeijassa näytä olevan. Tällaisessa toimintamallissa olisikin hyvä sanktioida myös perättömiä ilmoituksia antavia.

Kokeilun taustalla ovat Puolustusvoimien toiminnassa paljastuneet väärinkäytökset, joista räikein on Lemmenjoella 2017 järjestetty kertausharjoitus. Lemmenjoen tapahtumien seurauksena kaksi upseeria sai sakkotuomiot. Julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella meininki Lemmenjoella oli luokatonta.

Lemmenjoen tapahtumat ja niiden jälkipyykki kertovat myös Puolustusvoimien sisäisen valvonnan puutteesta. Pääesikunnasta tulleen aloitteen motiivi on paitsi tuoda esiin asiattomuuksia myös ennaltaehkäistä niitä. Siksi työntekijäjärjestöjen reagointi tuntuu aika tiukalta. Uudessa mallissa ei nähty juuri mitään hyvää.

Puolustusvoimien johdon esittämä malli ei ole ainutlaatuinen. Poliisilla on ollut käytössään vastaava tapa tämän vuoden alusta. Poliisi tarttui tähän ratkaisuun, koska poliisijohtoa on syytetty ja tuomittu vakavista rikoksista.

Tuskin kukaan tietää, onko ilmiantokanava paras tapa epäasiallista toimintaa. On kuitenkin hyvä huomata, ettei sisäisestä ilmiantokanavasta ole haittaa, jos työt tehdään sovittujen sääntöjen mukaan.