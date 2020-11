Pääkirjoitus: Lasten tulevaisuutta kirjoitetaan nyt uudelleen

Tänään vietetään lasten oikeuksien päivää. Erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja on paljon, mutta lasten asia on juuri nyt tärkeä. Osuvasti päivän teemaksi on valittu tulevaisuus.

Maailmaa kurittava korona vaikuttaa kaikkien elämään, mutta erityisesti lasten. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että pandemia kasvattaa eriarvoisuutta. Näin varmasti käykin, koska herkästi leviävät sairaudet ovat tuhoisimpia siellä, missä terveydenhuolto ja hygienia ovat heikolla tasolla.

Terveyden lisäksi myös koronan talousvaikutukset lisäävät eriarvoisuutta. Korona jättää jälkeensä velkaisen maailman. Talouskurimuksen keskellä pärjäävät parhaiten järjestäytyneet yhteiskunnat, jotka pystyvät nopeasti ja järkevästi sopeutumaan kriiseihin. Ne myös toipuvat niistä nopeimmin. Lasten tulevaisuuteen korona tuo etenkin talouden näkökulmasta hyvin erilaisia lähtökohtia.

Lasten oikeuksiin pitää havahtua myös Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa. Viime vuoden Pisa-tutkimus kertoi, että erot lukutaidossa ovat kasvaneet. Se ei ole hyvä lähtökohta maailmassa, jossa hyvän lukutaidon merkitys korostuu. Pitää osata lukea hyvin ja analyyttisesti, jotta kykenee erottamaan oikean tiedon manipuloimiseen tähtäävästä informaatiosta.

Myös Suomessa talouserot kasvavat. Esimerkiksi lasten harrastuksiin kehityksellä voi olla hyvin vahvat vaikutukset. Jo nyt tiedetään, että kaikilla perheillä ei ole suinkaan varaa kustantaa kalliita harrastuksia.

Suomen olympiakomitean puheenjohtajuutta tavoitteleva kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) teki kelpo avauksen. Hänen mielestään perheiden pitäisi saada kotitalousvähennystä lasten liikuntaharrastusmaksuista. Miksei sitten muistakin harrastusmaksuista? Se olisi oivallinen investointi tulevaisuuteen, millä torpattaisiin syrjäytymisestä aiheutuvia inhimillisiä kärsimyksiä ja siitä koituvia kustannuksia.